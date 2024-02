Comienzan las obras del Neoalbéniz siete años después: dos salas de cine más y una gran pantalla en en el exterior

La primera piedra para el Neoalbéniz, el edifico cultural que vendrá a aliviar al Teatro Cervantes y el Albéniz junto a la Alcazaba, llega siete años después de que comenzase el germen de su proyecto. El nuevo edificio cultural, que se eleva sobre parte de la muralla y la barbacana musulmana, permitirá contemplar los restos arqueológicos y contará con dos salas para 198 personas, una fachada ciega sobre la que poder proyectar cintas y dos plantas de oficinas.

El plazo de ejecución de las obras es de 14 meses, por lo que no se espera que terminen hasta abril o mayo de 2025, por lo que no será hasta el Festival de Cine de 2026 en el que se pueda disfrutar de los 1.500 metros cuadrados construidos sobre una parcela que no alcanza los 500 metros cuadrados de huella. El presupuesto para la infraestructura cultural se eleva hasta los 3,3 millones de euros.

La arquitecta del proyecto, Natalia Muñoz, ha explicado que parte de la complicación de este edificio –que tendrá cierto carácter escultórico– se debe a los restos arqueológicos sobre los que se cimienta. Durante los sondeos arqueológicos se encontró parte de la muralla del siglo XI -que será visible desde el exterior del edificio, en una plaza pública en la ladera de La Alcazaba–, parte de la barbacana del siglo XIII y dos torres -que se visitarán a través de un vidrio pisable en el interior del edificio, si bien sólo será visible una de las dos torres–.

El proyecto ha tenido que adaptarse tanto a una cimentación que no afecte a los restos, como a los edificios colindantes y respeta tanto la entrada al parking de La Merced, como las medianeras colindantes, con ventanas al exterior.

El edificio funcionará como una prolongación del propio Albéniz, tanto es así que las entradas se comprarán en el actual cine. El alcalde, Francisco de la Torre ha señalado que la instalación no servirá únicamente al Festival de Málaga, sino que apoyará durante todo el año las seis salas que ya existen y que "funcionan genial, por lo que tendremos una oferta más potente durante todo el año".

La dimensión total de la construcción del espacio será de 1.554 metros cuadrados, distribuidos en planta baja con una superficie de 478,10 metros cuadrados más otras tres (planta primera con 277,55 metros cuadrados, planta segunda con 437,60 metros cuadrados y planta tercera con 360,75 metros cuadrados. Asimismo, se plantea la construcción de dos salas de imagen con aforo para 198 personas –una de noventa espectadores y otra de 108–, la proyección de cintas en la fachada del cine y también la instalación en un entorno cercano de una promoción empresarial ligada al sector audiovisual y la sede de la Málaga Film Office.

El Neoalbéniz entra dentro de un plan que busca revitalizar, desde el punto de vista urbanístico, el paisaje de la ladera de la Alcazaba, recuperando el entorno para el uso ciudadano.