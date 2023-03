Marcos, el niño de 12 años que cayó por un balcón en Mijas, "se va salvando tres vidas"

Sólo quieren compartir su historia, llena de dolor, un intenso y perdurable dolor. Pero también que se conozca a Marcos, "que era mucho más que el niño que cayó por un balcón" en Mijas cuando sufrió un delirio febril. "Tenía un nombre y un corazón que va a salvar a otro". La familia del menor de 12 años que este miércoles falleció apenas dos días después de precipitarse desde una segunda planta ha compartido una emotiva carta de despedida en la que relata que el pequeño, cuyos órganos han sido donados, "se va salvando tres vidas. "No ha dejado una, la ha multiplicado por tres. Así era él. No le importaba desprenderse de lo que tenía para dárselo a otros", reconoce.

"Este mundo se le quedaba pequeño"

Este familiar, que actúa de portavoz, asegura en declaraciones a 'Málaga Hoy' que el menor era "bondad, amor, empatía, un ser superior". No en vano, "este mundo se le quedaba pequeño". "Siempre estaba pensando en cosas que nadie imaginaba", remacha. Su muerte repentina e inesperada ha sumido en el caos a su entorno más cercano. Porque Marcos, que cursaba 1º de ESO, estaba lleno de energía. Y tenía toda una vida por delante.

Poco antes de que se produjera el fatal accidente habían disfrutado de un fin de semana "estupendo" en familia. Nada hacía presagiar lo que la noche del lunes acabaría sucediendo. "Estuvimos comiendo macarrones, riéndonos, haciendo bromas. Paseamos por Fuengirola, fuimos a comprar frambuesas, que le encantaban. Estuvimos comiendo helado", recuerda la mujer, que no se explica el trágico final. "Había estado pachucho, pero la fiebre es lo más común en niños. Nunca antes le pasó algo así", detalla. Al tiempo, recalca que el niño, esa madrugada, "estaba totalmente atendido", en casa, acompañado de su madre y su hermana.

Todo ocurrió "en cuestión de un minuto", el tiempo que Marcos tardó en levantarse de la cama (hacia la 1 de la madrugada) y arrojarse al vacío. "Creemos que le pudo dar una subida rápida de fiebre. Acababa de tomar poco antes un antitérmico y se había dado una ducha. Los médicos nos han dicho que fue una fatalidad y que, pocas veces, la fiebre degenera en delirios. Nunca sabemos cómo va a evolucionar el cerebro", se lamenta. La suya, añade, fue una "reacción instantánea, como si se hubiera despertado sonámbulo". El consuelo de la familia es que el niño, según le han transmitido los facultativos, "no ha sufrido". "Se dormiría y todo pasó de forma inconsciente", resalta.

El menor, tras caer desde el balcón, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Materno Infantil de Málaga. Allí ingresó crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos lucharon por salvar su vida, pero no lo consiguieron. Murió apenas 48 horas después. La familia ha tomado la decisión de donar sus órganos porque entiende que ese habría sido su deseo. "Era lo que él habría querido, aunque esto se nos alargue y tengamos que esperar más tiempo para despedirnos de él. Nos agarramos a la felicidad de esas familias -que los recibirán- pese a este dolor que sentimos", expresa la mujer.

Los familiares del pequeño se sintieron "abrumados" y también dolidos cuando vieron cómo numerosos medios de comunicación se habían hecho eco de la tragedia. Sintieron "miedo" a que "se dijeran cosas que no eran ciertas", pero ahora aplauden el tratamiento que se le ha dado, "con tanto respeto y rigor y sin hacer amarillismo ni tergiversado lo que pasó". Con la misiva que han hecho pública, la mujer asegura que "necesitaban despedirse y mostrarle al mundo quién era" Marcos.

La carta de despedida de la familia

"Soy un familiar del niño de 12 años del que se ha hablado en las noticias estos días. Cotidianamente dirían que soy su madrastra, para mí solo soy una más de esas personas que hemos tenido el privilegio de quererle.

Nuestro niño Amor se va salvando tres vidas. No ha dejado una vida, la ha multiplicado por tres. Y es que así era él, no le importaba desprenderse de lo que tenía para dárselo a otros.

En estos momentos de inmenso dolor, la mente no puede razonar todo esto. Pero son un bálsamo el respeto y el rigor que vemos en las noticias, el abrazo de las palabras de consuelo y, sobre todo, saber que la felicidad que deben estar viviendo esas tres familias es igualmente inmensa. Hemos hecho lo que él habría decidido sin pensarlo.

Siento la necesidad de gritar lo que era nuestro niño Amor, lo que le definía, mi dolor brota mientras escribo esto, pero merece que el mundo sepa el ser extraordinario que ha sido. Para ti (Mi) Niño Amor:

(Mi) Niño AmorAmor, una de las palabras que te definen.Empatía, bondad, generosidad, ternura; cuatro palabras más. Llegaste tarde a mi vida, te has ido pronto, demasiado pronto. Me guardo en el corazón todos los abrazos y los besos que quería darte porque, algún día, te pediré entrar en tu metaverso para ofrecértelos todos.Me crearás mi avatar de madrastra buena. Y lucharemos contra todos esos que no saben ver superpoderes, solo dificultades. Me contarás todas las hazañas que has llevado a cabo, todos los reinos conquistados.Hablaremos de teoría de la mente, de conexiones neuronales, de curiosidades varias, de todos los enigmas que has descifrado...Hasta entonces me aferraré a esos abrazos que sí nos hemos dado, a las competiciones que me has y te he ganado, a tus caras raras con los chistes malos, a tu cara de pillo y hasta a tu cara de "enfurruñado". A mis dedos por tu flequillo, a mis besos en tus mejillas...Me aferraré a la parte de ti que se queda conmigo. Cuida de la parte de mí que se va contigo.

Sé feliz en tu Metaverso, Marquín. Te queremos Niño Amor. ❤️💫"