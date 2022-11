La oposición en Málaga lamenta la falta de recursos y de ideas del plan de infraestructuras de la Junta

El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) presentado por la Junta estima una inversión a nivel regional de unos 7.700 millones de euros, una cantidad muy superior a anteriores planes -como el PISTA 2020 que estaba dotado con 1.300 millones- y en lo que compete a Málaga reserva una partida importante para la prolongación de la línea 2 del metro en soterrado al Hospital Civil, pero nada de esto parece convencer a los partidos de la oposición, que achacan al PP que no sea capaz de tener ideas nuevas para la provincia, considerando que todo lo que ha hecho el Gobierno andaluz en este documento es sacar del cajón proyectos antiguos.

Uno de los primeros en reaccionar al documento ha sido el secretario general del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, calificó el plan de infraestructuras diseñado por el Gobierno autonómico de "decepcionante para Málaga", al igual que los presupuestos andaluces para el próximo año "que nos sitúan como la última provincia en inversión por habitante" -añadió-.

"En una planificación para los próximos años, el Gobierno de Moreno Bonilla deja fuera proyectos claves y comprometidos por el propio presidente como la prolongación del metro al PTA", criticó el dirigente socialista, que acusó al Gobierno del PP de "discriminar" a la provincia. "Cuando llega el momento de poner negro sobre blanco las promesas y los anuncios el PP siempre acaba discriminando a Málaga", dijo.

De otro lado, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, puso el foco en la ausencia de ideas nuevas en este plan, algo que consideró "lamentable" tratándose de una planificación con vistas a 2030. "Son proyectos antiguos que rescatan porque no han sido ejecutados. No se ve a un PP que tenga un proyecto para Andalucía, ni en este plan ni en los presupuestos", subrayó. Además, afirmó que se trata de un plan "engordado en dinero" gracias a que, según dijo, "la Junta está dotada de trasferencias históricas del Estado".

Desde un punto de vista malagueño, Ahumada rehusó "entrar en el juego de enfrentar a provincias, eso que tanto le gusta al PP hacer cuando está en la oposición", entendiendo que se trata de un documento que aborda cómo vertebrar Andalucía y que "habrá sitios en los cuales se necesite más inversión". Dicho esto, añadió que "en Málaga tenemos argumentos de sobra para confrontar porque acabamos de ver unos presupuestos que nos dejan a la cola de inversión por habitante y ahora vemos que este plan pasa sin abordar los grandes problemas de Málaga".

Respecto al tren litoral, olvidado por todas las administraciones año tras año más de dos décadas después de que se empezase a hablar de él -el primero en prometerlo fue Manuel Chaves en el 2000- y del que tampoco se especifica nada este nuevo plan (aunque desde el Gobierno andaluz han asegurado en las últimas horas que el PITMA sí lo solicita), el dirigente de IU critica que siendo una cuestión que el PP ha reclamado en los Presupuestos Generales y en los debates de los fondos Next Generation "no sean capaces de ponerlo sobre la mesa cuando son ellos los que planifican". "Ni siquiera en un plan a largo plazo en el que no depende de ellos toda la financiación", apostilla.

Cámara de Comercio de Málaga

Fuera del ámbito político, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, valora de manera “positiva” dicho plan, aunque le hubiese gustado que hubiera “más aportación económica” para la ciudad y la provincia. Entre los proyectos que echa en falta incide en dos fundamentalmente: la ampliación de las líneas de metro a otras zonas de la capital -una vez que se culmine su llegada al centro- y la mejora de las conexiones por carretera en el interior de la provincia.

En el apartado de las carreteras, Cuberos cree que lo más urgente es el proyecto de la autovía a Ronda (Málaga-Campillos-Ronda) y del que “se lleva más de 20 años hablando”. “El tema aún va muy lento y no se acaba de concretar nada ni se ponen los recursos necesarios”, lamenta.

Por otro lado, respecto a la saturación del tráfico en la costa malagueña, algo que según dice causa a diario muchos problemas a las empresas sobre todo en los desplazamientos hacia Estepona y Marbella, el presidente de la Cámara de Comercio considera que “hablar del tren litoral en este plan es absurdo porque no es competencia de la Junta”. Por eso, dice, “no lo vamos a pedir aquí, aunque sea tan necesario para quitar el tráfico tan intenso”. “Vamos a pedir a la Junta lo que es de la Junta”, insiste.

En esa línea, Cuberos subraya que además de lo que tiene que ver con las carreteras, “dentro de las posibilidades que tiene la Junta uno de los temas más urgentes es que el Metro llegue al PTA”. “Esta es una reivindicación que tiene que hacerse, al igual que la de que llegue al Palo”, señala, considerando que “no tiene sentido” que esta infraestructura “no conecte la parte oriental con la Universidad y el centro”. “Llevar el metro al PTA y al Palo son dos temas que se tienen que ir metiendo en los planes de la Junta”, insiste. En este punto, desde el Ejecutivo andaluz aclaran que "el metro al PTA no se descarta", aunque en el documento no se detalla nada al respecto, como sí se hace por ejemplo cuando al hablar sobre el Cercanías de Málaga se señalan las necesidades detectadas en la red "para dar servicio a equipamientos con una alta demanda de movilidad", siendo uno de estos el Parque Tecnológico.