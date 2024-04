El pabellón de balonmano de Puerto de la Torre abrirá en mayo siete años después de licitarse

El pabellón de balonmano de Puerto de la Torre ha sido una de esas obras que se terminan por eternizar en la cartera de proyectos iniciados pero que, por uno y otro motivo, acaban ocupando más recursos y tiempo del que en un primer momento se previó. En 2017 salió a licitación el proyecto con un marco de ejecución de un año. Una fuerte tormenta hizo que se desprendiese parte del techo en 2019 y, por fin, con la infraestructura ya terminada, podrá empezar a usarse a finales de este mes de mayo.

No podrá inaugurarse oficialmente hasta que pasen las elecciones europeas, en el mes de junio, como confirma el concejal del distrito, Jacobo Florido, a este periódico. Esto no será un lastre para que la Federación Andaluza de Balonmano –que confiará la gestión en la delegación provincial–pueda ir haciendo uso del mismo, aunque no a máximo rendimiento.

Fuentes cercanas incluso plantean la posibilidad de que este mismo mes se organice una jornadas de puertas abiertas que pudieran servir como acto simbólico de apertura antes de que empiece a usarse por las tardes para os equipos que así lo reclamen. No será hasta el próximo septiembre, con el inicio de la temporada regular, cuando la instalación comience a funcionar a pleno rendimiento.

En estos momentos, indican, se encuentran adecentando y comprobando todas las instalaciones que, si bien están sin uso y recién instaladas, pueden presentar algún tipo de fallo como consecuencia de haber estado sin uso desde 2019 cuando estaba a punto de inaugurarse la instalación cuando se vino abajo parte de la cubierta. La concesión demanial a la Federación Andaluza se extenderá, en un primer momento, durante diez años, si bien es prorrogable otros 75.

Aunque en este momento sólo están pintadas las líneas de balonmano –no las de voleibol o baloncesto que suelen compartir estas instalaciones– también está previsto que se pueda usar para deportes como el kárate, judo, gimnasia rítmica y otras actividades de polideportivo, sin perder de vista su posible uso polivalente.

El pabellón permitirá la realización de entrenamientos y competiciones de balonmano a nivel local y contará con un graderío con capacidad para 240 personas. Está situado en una parcela de 2.900 metros cuadrados de titularidad municipal en la avenida Lope de Rueda.

El edificio tiene una superficie total construida de 3.172 metros cuadrados con dos niveles. En la planta baja se encuentra la zona de acceso con vestíbulo y control de accesos, administración, aseos para el público, espacio de bar-cafetería, y el acceso a las gradas. Por su parte, en el nivel menos 1 se encuentra la pista deportiva reglamentaria con una altura libre de ocho metros, cuatro vestuarios para equipos deportivos, vestuarios para técnicos y árbitros, enfermería, almacén, aseos de pista, áreas técnicas y aparcamientos.

En total, el coste del edificio se ha elevado hasta los 2,6 millones de euros, 600.000 por encima del precio por el que se adjudicó en 2017, sobre todo a causa de la necesidad de reparar el techo. Estos trabajos, además, han supuesto el refuerzo del mismo para prevenir que una otra posible tempestad vuelva a provocar un accidente similar.

La instalación llevará el nombre de Diego Carrasco, entrenador del Rincón Fertilidad y seleccionador nacional absoluto de balonmano playa fallecido en 2019. El técnico malagueño fue uno de los grandes valedores del balonmano femenino en la provincia y una figura clave en el crecimiento y ascenso del Rincón Fertilidad.