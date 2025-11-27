La pareja de la joven asesinada en Campillos confiesa ser el autor del asesinato

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que el hombre que este pasado miércoles se entregó en un cuartel de la Guardia Civil en la localidad jiennense de Martos confesó ante los agentes haber sido el autor de la muerte de Concha, la joven de 25 años cuyo cadáver fue hallado ese mismo día en el pueblo malagueño de Campillos. La asfixia por estrangulamiento sería la causa de la muerte según la primera inspección forense. "Es un autor que ha confesado en primera instancia haber cometido ese crimen. Se desplazó hasta la ciudad de Martos desde Campillos para personarse ante el acuartelamiento de la Guardia Civil de Martos y manifestar que había cometido, esa madrugada, un asesinato, había matado a su pareja sentimental", ha asegurado este jueves el representante del Gobierno en la región andaluza.

Fernández también ha precisado que el presunto autor y la víctima "estaban viviendo, la pareja, en el domicilio del padre de la mujer asesinada"; y ha añadido que la médico forense ha determinado en la primera inspección "que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento, pendiente de hacer la autopsia completa". También ha señalado sobre la secuencia de los hechos, que "desde la unidad orgánica de policía judicial de Jaén se desplazó al presunto autor material del crimen, autor confeso en primera instancia, hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde fue examinado también por la médico forense para intentar hallar restos biológicos que le vinculen con el hecho delictivo".

El representante del Gobierno en Andalucía también ha precisado que con respecto a esta pareja no estaba activo el sistema VioGén, si bien sí lo había estado previamente por parte de ella en una relación anterior con otra pareja. Pedro Fernández ha asegurado que este presunto asesinato machista es "un hecho absolutamente lamentable, reprochable, una muerte más a manos de una persona además joven, con 28 años el autor, y con esa mentalidad machista de creerse en propiedad".

Por otra parte, este jueves, decenas de personas se han concentrado en la explanada del Ayuntamiento de Campillos en señal de duelo y de repulsa por el último asesinato machista, el de Concepción, una joven de 25 años vecina del pueblo que este miércoles fue estrangulada por su pareja, de 28 años. Con una pancarta con el lema "Ni una menos. Campillos contra la violencia machista", representantes municipales y vecinos del pueblo se han concentrado y han guardado un minuto de silencio.

El Ayuntamiento decretó este miércoles tres días de luto en señal de duelo y convocó a la ciudadanía a esta concentración. "Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la denuncia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades", señaló. El alcalde, Daniel Gómez, ha subrayado la conmoción del pueblo y ha defendido que la violencia machista exige una respuesta "firme" y de unidad.