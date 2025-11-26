El detenido por la muerte de la joven de Campillos fue denunciado por una expareja y ella también había sido víctima en otra relación

La Guardia Civil, en el lugar donde ha sido hallado el cuerpo de la joven de 25 años asesinada, presuntamente, por su pareja en Campillos.

El hombre de 28 años detenido por, presuntamente, haber asesinado a una mujer de 25 en Campillos este miércoles, ya había sido denunciado por violencia de género por una pareja anterior. La joven asesinada, a su vez, había sido víctima también de otro agresor durante una relación sentimental en el pasado.

Así lo han señalado fuentes consultadas por Efe, que han precisado que ambos habían estado en el sistema Viogén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), ella como víctima y él como agresor. En la actualidad, sin embargo, los expedientes de ambos estaban inactivos y no figuraban antecedentes de violencia machista entre ellos.

La víctima de Campillos, Concha, es una joven de 25 años que, a tenor de las primeras pesquisas, habría fallecido estrangulada a manos, supuestamente, de su pareja. El cuerpo fue hallado sobre las 13:30 horas, después de que el sospechoso se personara en un cuartel de Martos, en la provincia de Jaén, y confesara que podía haber matado a su novia. El presunto asesino relató en el cuartel que no sabía si la había matado, pero que en cualquier caso la había intentado estrangular.

Cuando los agentes de la Guardia Civil y Policía Local llegaron a la dirección señalada por el hombre, encontraron a la joven sola, fallecida y con signos de violencia. Los servicios sanitarios, también movilizados hasta el lugar, no pudieron hacer nada por salvarla. Se procedió de inmediato al arresto del varón, en dependencias de la Guardia Civil de Martos, aunque según fuentes del instituto armado, el detenido va a ser trasladado a Málaga.

El crimen se produjo en la casa donde la víctima vivía con su padre, quien había salido a trabajar por la mañana. Los vecinos indican que en el mismo domicilio, ubicado en la calle Silla, también habían visto al detenido desde hacía unos meses.

Según han afirmado varios vecinos a este periódico, la mujer no llevaba mucho tiempo en Campillos, donde vivía con su padre, quien sí es conocido en el pueblo como un hombre "muy tranquilo y afable" que se dedicaba a trabajar en el campo. Al parecer, la madre de la joven reside en Granada. Los testimonios recabados afirman que en el tiempo que llevaba en el municipio la solían ver paseando a su perro, que no se había relacionado demasiado con los vecinos, pero que se veía "muy buena niña".

Sobre el presunto asesino, al parecer, es de la provincia de Jaén. Los vecinos lo habían visto con la víctima y su padre desde este verano, aproximadamente. Trabajaba en la recogida de la aceituna, y según ha relatado una vecina a Efe, habría avisado de que hoy se ausentaría de esas labores.

La Policía Científica de la Guardia Civil ha estado durante varias horas trabajando en el inmueble donde han ocurrido los hechos. A las 17:30 horas han llegado varios familiares. El levantamiento del cadáver ha tenido sobre las 18:00 horas y lo han trasladado poco después al Instituto de Medicina Legal para su autopsia.

Segundo crimen machista en cinco días

El Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género están recabando datos del crimen para confirmar que se trata de un nuevo asesinato machista, el segundo en la provincia de Málaga en menos de una semana, tras el ocurrido en Rincón de la Victoria el pasado sábado, cuando un hombre de 61 años mató, presuntamente a puñaladas, a su exmujer, de 60.

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha asegurado que todos están "conmocionados" por lo sucedido. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto en señal de duelo y ha convocado una concentración este jueves a las 12:00 horas en la puerta del Ayuntamiento, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima.

De confirmarse, serían seis las mujeres muertas desde enero por violencia de género en Málaga; 39 en lo que va de año en España, 1.334 desde 2003. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.