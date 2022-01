Casi la mitad de los pediatras malagueños tienen cupos por encima de los 1.100 niños

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha presentado una encuesta sobre la situación de los pediatras de Atención Primaria y los resultados no son positivos. De dicha encuesta se refiere que el 41% de los médicos trabajan con cupos por encima de los 1.100 niños, lo que está en contra del Marco Estratégico de Atención Primaria, que fija el máximo en 1.000 pacientes, con una horquilla del 10%. Además, el 20,5% está por encima de los 1.200 pacientes. Esta cifra puede llegar a duplicarse en vacaciones, puesto que el 50% afirma que nunca se han cubierto las ausencias de sus compañeros", ha afirmado Paloma Chinarro, pediatra y delegada del SMM del Distrito Málaga y responsable de los pediatras de Atención Primaria de Málaga.

Que no se cubran las ausencias de los compañeros hace que "para cubrir las vacaciones de los compañeros lleguemos hasta los 2.400 pacientes", ha asegurado Chinarro, que ha recordado que la Atención Primaría pediátrica no cuenta con presupuesto por parte del SAS para este fin.

En el sondeo elaborado por el SMM, ha contado con la participación del 60% de la plantilla de pediatras de la provincia, de los que el 91% aseguran que asumen trabajos de otras categorías (enfermería, trabajos administrativos, auxiliares o de limpieza).

"Esta encuesta ha demostrado que la situación de la Atención Primaria en Málaga es deficitaria, pero la pediátrica mucho más", ha resumido Chinarro. A lo que se suma el Covid, ya que indican que a pesar de que los niños "presentan habitualmente cuadros leves, las connotaciones especiales de la consulta pediátrica hacen que la mayoría de las consultas sean presenciales". Lo que conlleva que los pediatras de Atención Primaria estén "sobrecargados y muy expuestos al riesgo infeccioso de Covid".

Denuncian que sus agendas están sobrecargadas, "al límite diariamente", a lo que hay que sumar que el 50% de estos profesionales atienden entre 5 y 15 niños más sin cita, "es una práctica leonina del SAS", ha apuntillado Chinarro.

La Consejería de Salud también "se olvidó de la pediatría y nos dejó sin proyección en el reciente Plan Estratégico de Atención Primaria del SAS 2020-2022", mientras la plantilla no sólo no ha crecido, sino que ha perdido pediatras según datos del portal de transparencia, denuncian. Además, añaden que Andalucía es la única comunidad autónoma que no cuenta con enfermeros en pediatría, aumentando esto la carga de trabajo de los facultativos.