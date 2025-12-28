Una persecución policial de película en plena tormenta en Málaga, a 180 km/h, acaba en accidente en Benalmádena

En pleno temporal de lluvias en Málaga este sábado por la noche, con ríos y arroyos desbordados, tuvo lugar también una persecución policial de película a 180 km/h. Todo comenzó a primera de la madrugada, en torno a las 1:20 horas, en la barriada de Carlinda, en la capital, cuando un vehículo realizó una maniobra evasiva después de percatarse de la presencia de una unidad de la Policía Local del distrito norte. Y terminó en Benalmádena, a casi 20 kilómetros de distancia, con un accidente y dos personas detenidas.

Comenzó entonces una fuga, "a gran velocidad", según fuentes policiales, con el turismo sospechoso huyendo en dirección Palma-Palmilla y tomando rumbo a Torremolinos, desde la carretera MA-20, tras dar varias vueltas por dicho distrito. En ese punto se incorporó a la persecución una unidad de la Policía Local de Churriana, desde la autovía A-7 en dirección a Benalmádena.

Pese a la complicada situación meteorológica, con fuertes trombas de agua y hasta granizo cayendo sobre la provincia, con viento, tormenta y un festival de rayos que se fue desplazando por el litoral durante la madrugada, el coche a la fuga mantuvo una conducción temeraria a más de 180 kilómetros por hora, según las citadas fuentes, llegando incluso a intentar intimidar a los policías mediante "maniobras agresivas".

Al llegar al municipio de Benalmádena, se incorporaron también a la persecución dos unidades policiales de Benalmádena. La fuga terminó por la avenida García Lorca, donde el sospechoso golpeó a uno de los vehículos de la policía y acabó estrellándose en la rotonda del palacio de hielo. El conductor y su acompañante fueron detenidos. Primero se les trasladó al centro hospitalario de la localidad, para que fuesen atendidos de las posibles lesiones del siniestro, y después se les llevó a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Según las primeras informaciones, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.