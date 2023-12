El pico de la gripe en Málaga se espera en las próximas dos semanas

El pico de gripe se espera para las próximas dos semanas. Los nuevos casos siguen subiendo. Los últimos datos sitúan la tasa en 527,6 por 100.000 en Andalucía, más del doble que a principios de diciembre, cuando se situaba en 246. Y continuará al alza. Por eso, los sanitarios aconsejan vacunación, mascarilla cuando haya mucha gente alrededor a fin de no contagiarse, quedarse en casa cuando se tengan síntomas gripales o catarrales para no propagar los virus y, en caso de estar infectado, no entrar en contacto con personas vulnerables, sean lactantes, ancianos o personas frágiles por alguna patología.

“La gripe va en ascenso y seguirá subiendo. El pico se espera en torno a la segunda semana de enero. La vacunación es importantísima. Quien no se haya vacunado aún, está a tiempo porque más allá del pico, los casos seguirán luego el resto de enero y febrero. No es tarde para vacunarse. Al revés, hay que hacerlo”, afirma el jefe de Neumología del Hospital Clínico, José Luis Velasco.

El facultativo precisa que la que más circula esta temporada es la gripe A. La vacuna protege frente a las cuatro cepas más habituales: dos de la A y otras tantas de la B. “Está aumentando la incidencia de virus respiratorios. Es la época. Tenemos mucho trabajo. Aumenta la afluencia a Urgencias; hay muchos ingresos y mucha gripe A”, resume el neumólogo. Velasco aclara que el coronavirus, de momento, no está generando tanta presión asistencial como los cuadros gripales. “Hay más Covid que el mes previo, pero no tanto como gripe, sobre todo, gripe A”, aclara.

El perfil de los enfermos hospitalizados es principalmente el de personas mayores de 75 años, con gripe y neumonía, que padecen patologías previas, por lo que son más vulnerables a los virus respiratorios. Durante estas semanas, el porcentaje más alto de Urgencias que se atienden está relacionado precisamente con las patologías por infecciones respiratorias.

Los síntomas de la gripe suelen ser fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza y muscular, escalofrío y fatiga, entre otros. Aunque es considerada una patología banal, puede ser grave -y hasta mortal- en personas especialmente vulnerables. Debido a que los virus que la causan mutan, cada año es necesario ponerse la vacuna que se elabora con las nuevas cepas circulantes.