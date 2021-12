Pintadas antivacunas y coches dañados en dos centros de salud de la Costa del Sol

“Sanitarios asesinos”. Esa pintada recibió este miércoles a los trabajadores del centro de salud de Las Lagunas, en Mijas, cuando llegaron a sus puestos. No eran las únicas. Había más. Todas de corte negacionista, como “Vacunar=genocidio” o “Vacuna=muerte”.

Las pintadas se suman a los destrozos en coches de los empleados del centro de salud de Las Albarizas, en Marbella, registrados en los últimos días. Varios vehículos han sufrido arañazos y rotura de cristales.

Ambos ataques fueron denunciados por UGT. “Hoy es una pintada y mañana es una agresión a un compañero”, protestó el delegado de la central sindical en el Distrito Sanitario Costa del Sol, Daniel Jiménez, que añadió:“Los trabajadores tienen derecho a trabajar con seguridad”.

El sindicato condenó públicamente los hechos. Las pintadas han aparecido en distintas partes del edificio del centro de salud Las Lagunas. Hay tres. Según señaló Jiménez, el director del centro sanitario denunció los hechos ante la Guardia Civil.

En el caso de los destrozos en los coches, ha sido en la explanada contigua al recinto del centro de salud de Las Albarizas. Los vehículos pertenecen a varios empleados del ambulatorio.

“Estamos enfadados, enrabietados y tristes. Los compañeros no se merecen esto”, criticó el representante de UGT y anunció que el sindicato “no dudará en exigir las medidas oportunas para que estos hechos lamentables no se repitan en nuestros centros”. En el caso del ambulatorio de Las Albarizas no es la primera vez.

El representante de UGT lamentó que las instituciones “no premian” el esfuerzo realizado por el personal durante la pandemia –en alusión a la no renovación de parte de los contratos que acabaron a finales de octubre pasado y al pago pendiente de parte de la productividad– y encima ahora hay individuos que acometen estas “agresiones”.