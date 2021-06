Luz verde a una piscina en el hotel 4 estrellas que Soho Boutique explotará en La Equitativa

El hotel de 4 estrellas que explotará la cadena Soho Boutique en La Equitativa de Málaga va a incluir una piscina entre los servicios que prestará a sus futuros clientes. Así será después de que los promotores del proyecto solicitasen ante la Gerencia de Urbanismo una modificación en el proyecto de intervención original, dando cabida a esta instalación. Una demanda que ha sido acogida de manera satisfactoria por el departamento municipal, que acaba de dar el visto bueno a la documentación reformada.

De acuerdo con los detalles recogidos en el permiso municipal, que tiene fecha de ayer, la piscina de uso colectivo estará situada en la planta séptima. Cabe recordar que este establecimiento hotelero, para el que sigue sin haber una fecha cierta de apertura, se localiza con la parte de La Equitativa donde se sitúa la torre de 14 plantas.

Sobre la solución planteada y su cumplimiento de normativa urbanística, se precisa que la piscina se ajusta sobre el forjado existente, sin que se declare demolición de estructura alguna para ello. Su altura, de 1,20 metros es absorbida por los petos del edificio. El uso es compatible con el hotelero del edificio.

La modificación no altera los plazos inicialmente manejados por los promotores, que eran de 18 meses para el desarrollo de los trabajos de recuperación de esta parte de la emblemática edificación. Esta operación tenía un. Al hotel de 4 estrellas de Soho Boutique, que sumará 71 habitaciones, hay que agregar el 5 estrellas que explotará la cadena Only You , con más de 90 habitaciones, en el resto del inmueble.