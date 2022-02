Crean una plataforma para ayudar a las empresas andaluzas a ser viables

Un empresario es el que mejor conoce su compañía. Sabe cuáles son sus puntos fuertes y débiles y trabaja a diario para que su empresa crezca lo más posible en un mundo marcado por una enorme competencia local, regional, nacional y mundial. No obstante, es imposible ser un experto en todo y, además, la pandemia ha sido un tsunami que ha dejado a muchas firmas, especialmente del turismo o el comercio, completamente descolocadas y al borde de la quiebra.

Siempre viene bien una mano amiga, que puede ser la de otro empresario con el que trabajar o el de profesionales que tengan una vasta experiencia en materia financiera, laboral, concursal, etcétera. Con este objetivo ha nacido el proyecto Andalucía Viable, impulsado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Universidad de Málaga a través dela Cátedra de Viabilidad Empresarial.

“Es una iniciativa pionera que va muy acorde con los tiempos de complejidad e incertidumbre económica y social que estamos viviendo. Su objetivo es que las empresas puedan garantizar su viabilidad”, ha asegurado el el presidente de la patronal andaluza y malagueña, Javier González de Lara, durante la presentación del proyecto en el rectorado de la universidad malagueña.

“Han sido dos años durísimos de pandemia y las empresas no tienen garantizada su supervivencia, salvo que se les pueda asesorar y marcar un itinerario con carácter preventivo para evitar situaciones concursales y su desaparición”, añade González de Lara.

¿Qué es Andalucía Viable? Daniel Pastor, presidente de la Cátedra, explica que hay tres grandes líneas de actuación. La primera es generar una plataforma donde se puedan poner en contacto empresas del mismo sector para conocerse y promover entre ellas ventas, compras, fusiones, pedir financiación, etcétera. En segundo lugar, uno de los apartados más importantes de esta iniciativa es la formación a empresarios, directivos y profesionales. Por último, habrá una tercera pata de investigación y realización de informes. “El empresariado andaluz es muy intuitivo, tiene chispa, pero muchas veces tiende a desconfiar y mete, por ejemplo, a gente de su familia sin formación en lugar de consejeros independientes”, subraya Pastor.

En esta línea, este proyecto trata de ser un salvavidas para toda aquella empresa que lo necesite, máxime en un contexto complicado como el actual. El 30 de junio vencen los créditos del ICO y muchas empresas no pueden hacerles frente. A eso se le suma que la pandemia aún no está totalmente controlada, el incremento de los costes energéticos, etcétera. González de Lara y Pastor temen que miles de empresas andaluzas acaben en concurso de acreedores y eso no suele tener un buen final.

Solo el 1% de las empresas que van a concurso sobreviven

“Es imposible salvar a las empresas desde el proceso concursal, no funciona. De cada 100 empresas que van a concurso 95 van a liquidación, 5 a convenio y de esas cinco realmente solo se salva una. En verano va a haber una directiva comunitaria adaptada para España pero creemos que no va a resolver nada”, recalca Pastor, que además de economista es administrador concursal y ha llevado numerosos casos en los juzgados mercantiles de la provincia.

El reto de Andalucía Viable es intentar que las empresas no vayan a concurso y acaben siendo liquidadas, aunque reclaman una ampliación de la moratoria concursal para darle más aire a las compañías que lo están pasando mal.