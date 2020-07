Un policía asesina en Paraguay a sus hijos, en represalia porque su pareja no regresaba de Málaga, donde trabaja

Capiatá, una populosa ciudad cercana a Asunción, capital de Paraguay, fue sacudida este viernes por el quíntuple homicidio por parte de un policía paraguayo, que mató a tiros a sus dos hijos de corta edad, a sus suegros y a una cuñada antes de suicidarse.

Su pareja y madre de los niños se encuentra en estos momentos en Málaga, por motivos de trabajo, junto con la madre del hombre, a la que le retransmitió en directo el crimen a través de una videollamada, según explica el periódico paraguayo La Nación.

El caso fue protagonizado por un suboficial de 31 años, que irrumpió a tiros esta pasada madrugada en la vivienda familiar de la madre de sus hijos, de 22, que hace ochos meses se trasladó por trabajo a Málaga, en compañía de su suegra (la madre del agente de Policía).

"Nunca amenazó con hacer daño a los niños, pero sí con hacerse daño él. Cuando vine a España empezó a ser así, tomaba (alcohol), se descontrolaba y alucinaba cosas", comentó la joven madre.

Según recoge La Nación: “Hace un mes cambió. Estábamos todos en línea, hablando con su mamá y él quería que nos volviéramos ya a Paraguay, pero no hay vuelo, no es que no me quiero ir. Estaba en mi trabajo y corté la llamada y luego me avisan de lo sucedido”, agregó la pareja y madre de los niños asesinados.

Mencionó, igualmente, según recoge el rotativo paraguayo, que el policía decía que ella era la culpable por dejarle a sus hijos e ir a España, donde se encuentra desde hace ocho meses con su suegra y la madre del homicida. Destacó que no sabía cómo recurrir a la Embajada de Paraguay para retornar porque ya no hay vuelo comercial por la pandemia del Covid-19.

El mismo rotativo también ha informado de que el Gobierno se ha puesto a disposición de la madre para que regrese desde Málaga. El cónsul paraguayo en Málaga, Hugo Bogado, tenía prevista una reunión a las 16:00 de este viernes, hora de España, con la mujer. El Gobierno nacional tiene previsto un vuelvo de retorno de Madrid-Asunción para el día 15 de julio.

En el ataque fallecieron también los suegros del agente, su cuñada de 16 años, además de los hijos, de 2 y 1 año de edad, mientras que otros dos cuñados, de 18 y 11 años, fueron hospitalizados en estado delicado.

La portavoz de la Policía Nacional, comisaria María Elena Andrada, señaló a Efe que los jóvenes se encuentran con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas, sobre todo la joven de 18 que continuaba "bastante crítico".

Andrada afirmó que en la vivienda se encontraban doce personas, de las que siete lograron huir en medio de los disparos efectuados por el suboficial antes de suicidarse en el lugar.

La portavoz policial confirmó que el suboficial ha tenido antecedentes de violencia intrafamiliar con una pareja anterior, por la que en 2017 fue sometido a un sumario que determinó una sanción.

"Estaba drogado porque con sus cinco sentidos no iba hacer", expresó una prima de la madre de los niños asesinados que desde Málaga afirmó que el suboficial atravesaba por un cuadro depresivo.