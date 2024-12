Premios Malagueños de Hoy 2024: Ejemplos de entrega y compromiso

No se puede obviar que el año que ahora se va extinguiendo ha estado marcado por una serie de acontecimientos que han alejado las certezas, cuando no las esperanzas, de la vida cotidiana de millones de personas en el planeta. Sin pensarlo mucho, a humo de pajas, todos podríamos señalar como principales hitos el enquistamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio o los terribles efectos de una inmisericorde DANA que se ha llevado consigo más de 220 vidas en Valencia. Pero aunque el análisis general no invite precisamente al optimismo, hemos de recordar que nuestra sociedad es una completa gama de grises en la que titulares de esta guisa tienen trascendencia hasta cierto punto. Porque incluso en los contextos más desapacibles, en los que parece no haber lugar para lo positivo, existen personas, proyectos, asociaciones que se levantan cada día con la vista puesta en intentar hacer un poco mejor la vida a los demás. A estos exponentes son a los que cada año galardona la redacción de este periódico con los Premios Malagueños de Hoy, que en su XX edición ha distinguido a Mansour Konte y María Ramos; Ana Dácil y Miguel Ángel Medina; Berna Perles; Mario Nemirovsky y el Instituto Innova IRV; y Sergio Pellicer.

Durante la gala, celebrada este lunes a partir de las 20:30 en el Museo del Automóvil y la Moda bajo el patrocinio de la Fundación Unicaja, se han reconocido los logros cosechados el presente año por los protagonistas mencionados, y se ha contado con una amplia representación de la sociedad malagueña en calidad de invitados y testigos de excepción. La conducción del acto quedó a cargo del periodista de Málaga Hoy Jorge Pedrosa, que hizo repaso de las acciones más destacadas de los premiados en su campo de acción. Estos son la solidaridad, la investigación sanitaria, la expresión artística, el desarrollo empresarial y tecnológico, y el deporte de élite. A lo largo del evento también intervinieron el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Miguel Gil; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Gil puso el foco en la paradoja del periodismo: un oficio que consiste tanto en "interpretar y narrar la realidad" como las "situaciones dramáticas", pero que en ocasiones como esta es capaz de "reconciliar" ambas. También tuvo palabras para los premiados, a los que definió como actores "de una Málaga valiente, solidaria, que no se conforma". Y los que, aseguró, son "los mejores embajadores de esta provincia" a la par que "un incentivo para reconocernos en el espejo que todos queremos tener enfrente".

Mansour Konte y María Ramos

El galardón más social, que en esta ocasión es compartido ex aequo para reconocer las acciones durante la DANA, recaló en Mansour Konte, quien llegó hace un año a las playas de Canarias tras nueve días a bordo de una patera. Partió nueve días antes de su país natal, Guinea Conkary, en busca de una vida mejor.

A este joven de escasos 19 años, que durante el evento se reconoció "muy contento" y agradecido con la amabilidad de los malagueños, aún le quedan muchas cosas por hacer, sin embargo, ya tiene el reconocimiento de una ciudad (llegó a ser recibido por el alcalde) tras su espontánea actuación durante las últimas lluvias torrenciales, en la que no dudó en abandonar su domicilio para ayudar a una mujer a la que vio en apuros a través de su ventana: se encontraba inmóvil, en el agua, en la calle Héroe de Sostoa, a la altura de la gasolinera Alaska.

Fue entonces cuando bajó, la cogió en brazos y la transportó a una zona segura entre los aplausos de los presentes, que lo ovacionaban desde los edificios. No sabía que uno de ellos lo grabó y difundió el vídeo en redes sociales. El joven continuó prestando apoyo a los agentes hasta que le pidieron que se cobijara en su domicilio y descansara.

El otro reconocimiento de la categoría fue otorgado a María Ramos, presidenta de la Asociación de Cáncer de la Axarquía 'Esperanza', con 250 socios dedicados a ayudar personas enfermas de cáncer con independencia de su localización tumoral que también presta servicio a sus familiares y allegados. Una labor que, como recordó Ramos, tiene "solera" porque llevan realizándola desde 2010.

Aunque sus servicios desinteresados no acaban ahí, puesto que también acudieron junto a nutrido grupo de voluntarios a Benamargosa, tras el paso de la DANA, a ayudar. "Fue una compañera nuestra la que se puso en contacto conmigo y fuimos hacia adelante con lo que podíamos hacer". A continuación, lograron comunicarse con el alcalde de la localidad y juntos coordinaron su acción. "Además de limpiar y llevar material nos encargamos en gran parte de la comida".

Ana Dácil y Miguel Ángel Medina

Ana Dácil y Miguel Ángel Medina también dedican sus esfuerzos a quienes padecen esta enfermedad, pero a través de la investigación bajo el paraguas conjunto del Ibima y la UMA. Ambos, junto a otros cinco autores (Casimiro Cárdenas, Laura Castilla, Juan Ortega, Ana Rodríguez y Beatriz Martínez) impulsaron un estudio que demuestra que el aceite de oliva virgen extra puede frenar el avance de los tumores, en tanto en cuanto detiene la formación de nuevos vasos sanguíneos, la vía por la que se reproducen estos.

Medina hizo un llamamiento a las instituciones para la financiación, poniendo como ejemplo el propio proyecto del que surgió todo, para el que solicitaron fondos públicos tanto en 2022 como en 2023 siéndoles denegados. "Este país se tiene que tomar la ciencia en serio", dijo antes de añadir que su reivindicación "es que cambie el sistema de financiación para que los grupos de investigación puedan subsistir".

Berna Perles

La siguiente en recoger el galardón fue la soprano malagueña Berna Perles, quien es ya una figura plenamente consolidada al frente del panorama lírico nacional por sus rutilantes actuaciones sobre las tablas. Y quien tuvo a bien dedicar unas palabras sobre el camino del artista. "Todos nacemos con dones que no dependen de nosotros, pero es nuestro derecho y nuestra responsabilidad desarrollarlos como forma de dar lo mejor de nosotros mismos a la sociedad". Una andadura para la que, dijo, se necesitan recursos. "Me preocupa la desigualdad. La falta de recursos hace que muchos artistas nunca vayan a poder enseñar su arte", aseguró la soprano pidiendo un mayor esfuerzo de las instituciones.

Perles cierra ahora un año trascendental en su carrera: entre octubre y noviembre protagonizó La Bohème para la Fundació Òpera Catalunya, además de otro Manon Lescaut entre febrero y marzo para la misma institución; hizo lo propio con la Carmen de Bizet en el Baluarte de Pamplona en febrero y lideró el reparto del Concierto de Año Nuevo del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca en enero, además de su éxito en la temporada lírica del Teatro Cervantes. Su agenda de 2024, por cierto, no ha llegado todavía a su fin: el próximo día 9 protagonizará una nueva producción de La Traviata en el Teatro Principal de Burgos; y el 19 y 20 volverá al Teatro Cervantes como solista para la Misa de la Coronación de Mozart junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Mario Nemirovsky y el Instituto Innova IRV

También en el apartado empresarial el galardón fue compartido con el objetivo de reconocer la labor tanto de Mario Nemirovsky como el Instituto Innova IRV en el desembarco en Málaga del IMEC, el principal centro de diseño y desarrollo de chips a nivel internacional. "Lo que hay aquí había que ponerlo en contacto con la gente que yo tenía la suerte de conocer", expresó el también jefe de Microelectrónica de la Fundación Ricardo Valle, argentino de nacimiento y malagueño de adopción, recién llegado desde Austin, Texas.

"Traté de llevar la innovación en Argentina, no pude; traté de hacerlo en Barcelona, no había sistema; finalmente, cuando estaba en EEU.UU, me convencieron de que el lugar era Málaga. Y funcionó". Algo que, expresó, ha sido posible gracias a la colaboración multinivel. "Lo que consiguió que IMEC viniera aquí fue el esfuerzo del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, del Gobierno central y la colaboración de la Universidad".

Sergio Pellicer

Aquella tarde de junio (a estas alturas no hace falta decir cuál) el malaguismo vibró con el gol de Antoñito Cordero, héroe del ascenso en Tarragona. Pero para llegar hasta aquella jornada mágica en la que se escribió una nueva página en la historia del club con un gol de leyenda hubo que liderar con destreza, desde la sala de máquinas, a todo un equipo.

El encargado de aquella gesta fue Sergio Pellicer, que comenzó sus palabras acordándose del staff técnico y el equipo directivo de Martiricos, que "no han vivido un año fácil", y sin el que esto tampoco habría sido posible. "Vivimos muy deprisa y eso me ha hecho reflexionar", dijo Pellicer, que se acordó de familiares que ya no están y conminó al auditorio a poner "pasión, pero sobre todo sentimiento" en lo que hacen.