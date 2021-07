“Vengo a por el 14”, la primera selectividad en julio en Málaga

Estamos a mediados de julio y el terral ha dado un respiro en Málaga para dar paso al fresco viento de levante. Un suspiro para los más de 1.700 estudiantes que se presentan a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU). Es la primera vez que el examen se hace antes de septiembre. Esta atípica convocatoria celebrada cuando los estudiantes suelen estar más cerca de la playa que de los libros ha convocado, pese a todo a más de 500 estudiantes más de los matriculados en septiembre de 2020.

Entre los alumnos que se miden en estas pruebas hay quiénes las afrontan por primera vez y quiénes han visto con resignación cómo su nota no alcanzaba para superar el corte de la carrera con la que soñaban. En este segundo grupo se encuentran Carmen, Andrea y Juanlu. “Tenemos que subir casi tres puntos de la nota que sacamos en julio”, dicen casi resignados. “Fue una injusticia la anterior Selectividad, salimos muy contentos del examen y cuando vimos las notas…”, se queja Andrea. Carmen sacó un 11,6 sobre 14; una nota excelente para cualquier estudiante que no quiera estudiar Medicina, “voy a por el 14, a intentarlo al menos”. El primer corte para el ingreso en Medicina se marcó en un 13,476; siendo por primera vez el segundo grado que más nota requería, por detrás de la doble titulación en Matemáticas e Ingeniería Informática (13,580).

En la primera prueba del día, la de Lengua y Literatura, los alumnos han tenido que elegir entre un editorial de El País sobre la ludopatía juvenil y el poema de Luis Cernuda Desolación de la quimera. Carmen, Andrea y Juanlu han salido contentos, al igual que Jose Antonio, Manuel, Victoria y María, que es la primera vez que se presentan.

Aseguran que el hecho de que hayan adelantado la prueba a julio tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, “hemos acabado muy cansados en julio y no teníamos ganas de estudiar recién terminados en junio”, dice Manuel. Victoria y María, por el contrario, piensan que les ha venido mejor “teníamos el contenido más fresco”. Los cuatro se alegran pensando en que de esta manera tendrán todo el mes de agosto libre, con la única preocupación de si entran o no en sus carreras. Ellas quieren estudiar en la universidad, Victoria opta por Turismo y María por Administración y Dirección de Empresas. Ellos, por el contrario, optan a la Policía, Jose Antonio y a un Grado Superior relacionado con el acondicionamiento físico, Manuel.

La siguiente prueba es Historia, en la que los jóvenes esperan la Guerra Civil, los Gobiernos democráticos o el Franquismo. En junio cayó Primo, “era mi tema”, asegura Andrea, “pero de verdad que no sé quién me corrigió el examen, no estoy nada contenta”.

Después del examen de Historia tendrán que completar una prueba de Lengua Extranjera. Con ella habrá acabado el martes 13 para los estudiantes, que esperan que no sea un día de mala suerte, sino todo lo contrario. El miércoles y el jueves tendrán que completar el resto de exámenes, que no son comunes para todos los estudiantes, sino que eligen según sus preferencias.