El primero de mayo en Málaga: Los sindicatos exigen subir salarios y repartir beneficios

El primero de mayo ha amanecido en Málaga con un taró que entraba por la misma Alameda de Hércules en la que, horas más tarde discurriría la manifestación por el Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Subida de salarios y mayor reparto de beneficios han sido las peticiones más obvias en este día reivindicativo, en el que también ha habido un espacio para pedir más seguridad laboral, "lo importante es ir y poder volver del trabajo" y para la lucha sindical, "sin presión no hay conquistas, tenemos que movilizarnos".

Con algo de retraso sobre las 11:30 a la que se esperaba su salida ha partido desde Alameda de Colón la movilización, encabezada por los dirigentes provinciales de UGT, Soledad Ruiz, y Comisiones Obreras (CCOO), Fernando Cubillo. También han estado presentes representantes del Partido Socialista (PSOE), con Dani Pérez a la cabeza y de las formaciones que confluyen a su izquierda en la carrera por la Alcaldía, con Toni Morillas, Toni Valero y Nicolás Sguiglia como caras más visibles.

El lema, "Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios", es el mismo que se ha repetido a lo largo y ancho de Andalucía. También se ha notado mucho en los discursos la proximidad de los comicios municipales, con varias llamadas al voto progresista, "si el 28 de mayo votamos lo mismo que los empresarios, uno de los dos se equivoca y no son ellos", ha dicho Cubillo al cierre de la manifestación, antes de afirmar que "de elegir bien la papeleta depende mucho mantener y defender nuestros derechos".

Soledad Ruiz ha defendido que "hay que poner en valor las conquistas sociales y laborales que hemos conseguido a través del diálogo social y que han mejorado la situación de los trabajadores y trabajadoras sobre pensiones, subida del SMI y prestaciones por desempleo, todo ello supone una protección de la renta de millones de personas en España".

Una manifestación del primero de mayo a la que han acudido unas 10.000 personas según los organizadores, cifra que reducen hasta 1.500 asistentes desde Subdelegación de Gobierno, basándose en estimaciones de la Policía Nacional. La misma que ha tenido que actuar en el único conato de problema: un grupo de personas de Hacer Nación han intentado irrumpir y situarse con banderas de España y mensajes nacionalistas tras la cabecera de Podemos y han tenido que ser expulsados por agentes del cuerpo de seguridad del estado mientras los manifestantes gritaban: "¡Fuera fascistas de nuestras manis!".

Soledad Ruiz también ha manifestado que "estamos hartos de que nuestros impuestos y los fondos europeos vayan a ayudar a empresas en crisis o con problemas en los mercados, y que luego no tengan el compromiso del devolver las ayudas a los ciudadanos cuando las cosas les va bien o como es el caso obtienen beneficios extraordinarios empezando por los bancos y terminando por las empresas que se van de España después de haber recibido millones de ayudas públicas".

Fernando Cubillo, por su parte, ha hecho hincapié en el gran "pacto de rentas" que se necesita y ha valorado la necesidad de llegar a acuerdos mediante la negociación colectiva. "No puede ser que la mayoría de los ingresos que se hacen en Málaga, que la subida del PIB en la provincia, se lleven fuera de Málaga y aquí se queden la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios; tenemos que hacer que vivir en Málaga no sea un lujo que no esté al alcance de los malagueños".