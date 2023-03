Los primeros bañistas en Málaga: "Mi playa no la cambio por nada"

Soterraño Pedraza ya ha estrenado la temporada de verano, aunque todavía resten tres meses para su inauguración oficial. “La playa es lo que más nos gusta. Para nosotros es imprescindible. El agua está buenísima”, reconoce a Málaga Hoy a escasos metros de la orilla. Cada año llega desde Aguilar de la Frontera, en Córdoba, junto a su marido y su anciana madre. Asegura que no “cambia” su playa” por nada. “Yo ya me quedo aquí todo el verano. Solo volveré a mi tierra para unas pruebas médicas. He llegado a venir en febrero y hasta noviembre”, cuenta.

El matrimonio jubilado era uno de los bañistas que este fin de semana han llenado las playas de la provincia, con máximas que han rozado los 30 grados. Este domingo, como el sábado, volvió a sobrar la manga larga, que sin embargo cubría los brazos de muchos a la espera del cambio de armario. En el caso de la playa de San Andrés, en el barrio de Huelin, los domingueros se animaron a llegar casi al filo del mediodía. No faltaron los bañadores improvisados, las parejas de enamorados sobre el césped que rodea las duchas, los castillos de arena. Ni tampoco los que desconfiaban del calor y optaron antes de salir por el atuendo negro, incompatible casi con las temperaturas que marcaba el mercurio. "Este calor no es normal; es más propio de junio", se queja un hombre mientras arrastra el carrito del bebé.

El verano parecía haberse adelantado con un episodio de calor que atrajo también a numerosos foráneos. "Ayer -por el sábado- hizo bastante aire, aunque la temperatura era muy buena, pero hoy está siendo un día excepcional, con mucho turismo extranjero por todas partes. Ahora estamos rodeados de holandeses, nórdicos...además de turistas nacionales que llegan los fines de semana", explica el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Manuel Villafaina, optimista con la llegada de la Semana Santa, cuando prácticamente todos los establecimientos estarán abiertos.

Apuesta por un turismo de calidad

Las previsiones son muy positivas, no solo, asegura, para esos días sino también para el resto del año. Espera superar las cifras conseguidas en 2022, que "económicamente fue mucho mejor que el anterior". Aunque, eso sí, reconoce que "hubo menos público pero de mejor calidad". "Luchamos por esto frente a la cantidad, porque, así, la gente se gasta más dinero y las ventas son superiores", detalla el portavoz de los empresarios, que insiste en la "calidad del turismo".

Al respecto, recalca que, "tras la pandemia, muchos se han dado cuenta de que hay que vivir y que el dinero hay que gastarlo". "Eso ha hecho que la mayoría que tiene más posibilidades económicas vuelva a los antiguos veranos y que no solo disfrute de un fin de semana sino de una semana o 15 días", señala.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que este veranillo en primavera se prolongue hasta este lunes, aunque las temperaturas aún superarán los 25 grados. El miércoles comenzarán a bajar, hasta situarse en los 21 y lo seguirán haciendo el jueves.