El terral adelanta el verano en Málaga, que roza los 31 grados en pleno marzo

A nadie en Málaga se le habrá escapado que desde la mañana de este viernes hace un calor como el los días de verano. Y es que los termómetros han llegado a rozar los 31 grados, con cuatro municipios de la provincia encabezando el ranking de temperaturas máximas registradas en Andalucía. Es el terral -sí, en marzo-, que ha traído una especie de veranillo que se va a extender durante todo el fin de semana.

La zona de la comarca de la Axarquía, donde el viento de terral ha soplado constante e intenso durante todo el día, donde más calor ha hecho. Rincón de la Victoria ha marcado la máxima de la provincia de Málaga, con 30,8 grados alcanzados a las 17:20 horas. En Vélez-Málaga se han registrado 28,4 grados; Algarrobo ha subido hasta los 27,8 y Coín hasta los 27,4 grados. La capital ha tenido su máxima en el aeropuerto, con 25,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de por la irrupción del terral, este calor se explica por la presencia de un anticiclón en altura, que hace que se calienten las capas más bajas. El terral, por supuesto, agudiza este fenómeno en gran parte de la provincia de Málaga, sobre todo en la capital y la costa oriental, lo que deja a la costa occidental al margen de este episodio de calor (Marbella, por ejemplo, ha registrado este viernes 20,8 de máxima; Estepona, 25,4 grados).

No es ni mucho menos la primera vez que el terral visita la provincia en pleno marzo, pero no por eso deja de sorprender el brusco cambio de tiempo de un día para otro. Los abrigos y las bufandas dan paso a un fin de semana con mangas cortas e incluso bañadores, porque seguro que más de uno aprovecha para darse un chapuzón en las playas. No es para menos, porque los termómetros van a seguir rozando los 30 grados en buena parte de Málaga al menos hasta el martes.