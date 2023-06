El agua de los regantes del Valle del Guadalhorce se agotará a principios de septiembre

La situación que viven actualmente los agricultores de la provincia de Málaga no para de agravarse por momentos. Las restricciones comenzaron en octubre de 2022 con la prohibición de uso del agua de la Viñuela para los regantes de la Axarquía. En el Valle del Guadalhorce las restricciones llegaron en abril de este año, donde les comunicaron que les reducían un 25% el agua con respecto a la que tuvieron en 2022. Por tanto, tan solo contaban con 30 hectómetros para sacar adelante la temporada.

La falta de precipitaciones de abril y las escasas lluvias de mayo y junio no ayudaron a que la situación mejorara y en la última comisión de sequía, celebrada el pasado 16 de junio, las restricciones se intensificaron. En el Valle del Guadalhorce, de una reducción del 25% del agua se pasaban a un 37%. Por tanto ya solo tienen 25 hectómetros para este año, restando el agua ya han utilizado, les quedan 11,4 hectómetros hasta septiembre. Tras la aprobación de las medidas han organizado, junto con la administración de aguas, diferentes riegos para pasar el verano, pero aseguran que con el agua que les queda, a principios de septiembre ya se habrá agotado.

En el mes de junio han regado del día 12 al 25 y lo cortaron el día 26. No será hasta el 5 de julio cuando empiece el nuevo riego que se han marcado. Este durará hasta el día 23 de julio y del 24 al 1 de agosto no van a tener agua. De igual forma el siguiente riego será del 2 al 13 de agosto y no será hasta el 23 cuando comience el último riego programado que finalizará el 10 de septiembre.

De igual forma, este mes de junio han utilizado dos hectómetros y los 11 restantes que tienen para el verano los han repartido de la siguiente manera: cinco en julio, otros cinco en agosto y 1,4 en septiembre. Con estos 14 hectómetros, desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) señalan que el último riego, que finaliza el 10 de septiembre, lo más seguro es que se corte al principio del mes, en torno al día 3 o 4 de septiembre, porque el agua del que disponen intuyen que se agotará por esas fechas.

Al observar las fechas de corte de riego, los agricultores apuntan que estarán unos 10 días sin regar, pero que a esas jornadas hay que sumarle lo que tarda el riego en estabilizarse una vez que se ha puesto en marcha. Esto quiere decir que, según estima Aprema, los regantes de la zona pueden estar hasta 15 días de regar, ya que hasta que el agua les llega a todos pueden pasar unos cinco días desde que empieza el riego.

Con respecto a los cultivos vuelven a incidir en que los agricultores ya hicieron sus previsiones cuando en abril desde la Junta les informaron de que tenían 30 hectómetros en vez de 40 para todo el año. Por tanto, los agricultores de la zona hicieron sus previsiones de siembra con ese agua para así poder salvar su economía, pero al reducirles los hectómetros “se han cargado su economía”, según Aprema.

Muchos cultivos del Guadalhorce se van a perder por falta de agua

En esta línea, remarcan que los cultivos hortícolas “tienen poca solución” y las cosechas de cítricos se van a ver mermadas en gran medida. Además, inciden que el que no tenga pozos o no pueda conseguir agua de otra forma y dependa del agua de los tres pantanos de la zona -Conde del Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba- “lo va a tener muy difícil este verano”. Asimismo, los agricultores de la zona continúan sin comprender por qué ellos acatan esas restricciones y tienen que perder sus cultivos y solo se ha reducido el agua de abastecimiento un 10% y no se ha impuesto ninguna medida para reducir el uso de, por ejemplo, las duchas en las playas.

Los regantes inciden en este ejemplo porque se han hecho eco de las declaraciones que hizo hace unos día de la concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, donde aseguraba que el agua estaba asegurada y que las duchas iban a funcionar con total normalidad, pero que si finalmente llegan las restricciones sobre el uso de estas, las acatarán.

En este sentido, desde Aprema sostienen que esas restricciones para las duchas son necesarias, porque consideran que “no es justo" y "es doloroso" que ellos estén perdiendo los cultivos porque no pueden tener más agua. Además, consideran que las administraciones tienen que comunicar a la población que la situación de sequía es más grave de lo que parece y deben concienciarlos para que ahorren y consuman menos agua.