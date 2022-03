"Ryanair tendrá este verano en Málaga el mayor número de vuelos de su historia"

Ryanair lidera el transporte aéreo en Málaga desde hace más de una década. Tras la pandemia regresa fuerte a la Costa del Sol hasta el punto de que va a tener este verano el mayor número de enlaces de su historia en este aeropuerto con 79 rutas. Su directora general en España y Portugal, Elena Cabrera, detalla en esta entrevista los planes de la línea aérea irlandesa.

¿Cuál es la presencia actual de Ryanair en los aeropuertos andaluces y qué previsiones tienen de crecimiento?

En el aeropuerto de Málaga vamos a tener 9 rutas nuevas este verano a Aarhus, Agadir, Kaunas, Lanzarote, París (en el aeropuerto de Beauvais), Riga, Estocolmo (en el aeropuerto de Arlanda), Turín y Zagreb. En total tendremos operativas 79 rutas, un volumen impresionante, con más de 340 frecuencias semanales. Es un 14% más de capacidad respecto al verano de 2019, por lo que ya estamos creciendo más que antes de la pandemia. Es la mayor programación de vuelos de vuelos de la historia de Ryanair en Málaga. En el aeropuerto de Sevilla vamos a tener 7 nuevas rutas este verano y sumaremos un total de 53 con 160 frecuencias semanales. Es un 18% más que en 2019. Esas nuevas rutas van desde Sevilla a Agadir, Billund, Frankfurt Hahn, Oujda, Tenerife Norte, Tetuán y Turín. Por otra parte, en el aeropuerto de Almería tenemos 4 rutas en verano a Bruselas Charleroi, Dublín, Manchester y Londres (Stansted) y en el de Jerez hemos tenido dos en invierno a Barcelona y Palma de Mallorca y para verano recuperamos la de Londres Stansted por lo que pasamos a tener tres.

Ryanair tiene bases en Málaga y Sevilla. ¿Cómo están funcionando?

En el aeropuerto de Málaga tenemos una base con 11 aviones, de los cuales dos son de los nuevos que hemos comprado Gamechanger. Hemos cerrado la compra de 210 aviones de este tipo, que son los Boeing 737 8200, que son medio ambientalmente mucho más sostenibles porque tienen un 40% menos de emisiones acústicas, un 16% menos de consumo de combustible y un 4% más de capacidad de pasajeros. Ya nos han llegado los primeros 60 aviones y dos de ellos se han puesto en Málaga. En nuestra base de Málaga tenemos 330 empleados directos y 4.000 indirectos y en Sevilla tenemos 120 directos y 2.300 indirectos. A eso hay que añadirle que en Sevilla tenemos un centro de mantenimiento de aviones que lo ampliamos en diciembre donde tenemos 250 trabajadores con la previsión de llegar a 500 en los próximos tres años.

Comenta que habrá más rutas este verano. ¿Cuántos pasajeros esperan conseguir?

Nosotros contamos los años de marzo a marzo y en el aeropuerto de Málaga hemos contabilizado este año 4,6 millones de clientes y para este que entra, que acabaría en marzo de 2023, esperamos 5,2 millones. En Sevilla queremos pasar de 2,6 millones de pasajeros este pasado año a los 3,1 el próximo.

Han sido dos años muy duros para el tráfico aéreo por la pandemia. ¿Cómo han conseguido gestionarlo?

Han sido dos años muy duros y de mucha incertidumbre en todas las compañías aéreas. Nosotros, dentro de lo que cabe de las pérdidas y del parón, somos una empresa muy flexible y con una base económica muy fuerte. ¿Qué compañía le puede decir que ha comprado 210 aviones? Nos movemos muy rápido. Ha habido sufrimiento pero ya estamos en el camino de la recuperación.

"El 2022 será el año de la recuperación turística en los vuelos de corta distancia intraeuropeos, los de larga distancia van a tardar más"

¿Este 2022 es, por tanto, el año definitivo de la recuperación turística?

Sí, sí. Nosotros sí la vemos en todo lo que es intraeuropeo, en vuelos de corta distancia. Los vuelos de larga distancia van a tardar más en recuperarse.

Dentro de eso, ¿Andalucía se está comportando mejor que otros destinos?

Málaga, con la Costa del Sol, o Sevilla son destinos que funcionan muy bien. No son estacionales sino que funcionan durante todo el año y viene mucho mercado internacional. Andalucía capta a muchos pasajeros procedentes de Reino Unido, Francia, Holanda o Alemania.

Tras la pandemia viene la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Es un nuevo varapalo para el sector?

Nosotros tenemos operaciones en Ucrania y está todo parado hasta nuevo aviso. Por ahora no estamos teniendo impacto por la guerra en lo que a reservas se refiere para Semana Santa o verano para España. No obstante, cuanto más dure la guerra o si se expande tendrá más repercusiones. Se ve mucho movimiento en reservas de países limítrofes al conflicto hacia países mediterráneos como España. Por ejemplo, en Polonia están habiendo muchas reservas de vuelos a España. En general, los países que están más alejados de la guerra se perciben como lugares seguros. Destinos como España o Portugal están funcionando muy bien.

¿Y cómo están afrontando la gran subida del precio del combustible?

Lo estamos manejando de una forma mejor que otras compañías del sector porque el 80% de nuestro consumo de combustible ya lo tenemos comprometido hasta marzo de 2023 con un precio fijado. Compramos con mucha antelación, por lo que el coste es regular. No vamos a ver ahí un mayor impacto.

Para después de marzo de 2023 tendrán que negociar otro contrato.

Exactamente.

La crisis del petróleo, ¿puede suponer un grave peligro para la viabilidad económica de las líneas aéreas?

Depende de cómo esté cada una. Las compañías llevan estos dos años de pandemia intentando mantenerse y ahora muchas van a notar la subida del precio del petróleo. Estamos viendo que la tendencia en varios países es la de la concentración de empresas. No puede haber tantas compañías aéreas en el mercado.

"No tenemos ningún interés en unirnos a otras empresas. No estamos mirando nada. Somos la primera compañía en España en capacidad de pasajeros y no está en nuestros planes"

¿Ustedes también quieren unirse a otras empresas?

No, nosotros no tenemos ningún interés. No estamos mirando nada. Somos la primera compañía en España en capacidad de pasajeros y no está en nuestros planes.

El cliente ya se compra el billete on line, se saca la tarjeta de embarque y hasta factura su propia maleta. ¿Hacia dónde va la automatización en el sector aéreo?

Nosotros tenemos una app que funciona muy bien. Le preguntamos a los clientes por toda la operativa en los aviones para que nos ayuden a mejorar. Todo el mundo hace ya el check in on line, tiene la tarjeta de embarque en el móvil y, por ejemplo, en la app de Ryanair avisamos a los clientes si hay retrasos, cambios de puerta, la puerta de embarque… Cuando llegas al aeropuerto si no tienes que facturar, te puedes ir directamente a la puerta de embarque aunque no ponga el número todavía en el panel.