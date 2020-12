Sanitarios observan con preocupación la afluencia para ver las luces de calle Larios

La concentración de personas para disfrutar el alumbrado navideño de la calle Larios es visto con preocupación por muchos profesionales sanitarios que temen que esta costumbre tan arraigada entre los malagueños sea un foco de contagio de coronavirus.

El Colegio de Médicos insta a que se aplique un control para evitar aglomeraciones y desde el de Enfermería se advierte que todavía no hay vacuna, de modo que no se puede bajar la guardia. El viernes pasado se encendieron las luces, aunque sin el tradicional espectáculo de sonido. Cierto es que el alumbrado no ha congregado el lleno de otros años. Pero no obstante, la calle ha estado bastante concurrida. Y los sanitarios no ocultan su temor por las consecuencias en estos tiempos de pandemia.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, es escueto en su mensaje de cara al próximo puente de la Constitución y las fiestas venideras: “Será necesario un control estricto del número de personas que puedan estar en zonas de mayor riesgo de aglomeraciones y tendrá que llevarse a cabo la vigilancia pertinente porque se avecinan días de alta frecuentación”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermería, José Miguel Carrasco, es crítico con la concentración humana que ha podido verse estos días en la principal calle malagueña:“Si es el preludio del puente y las Navidades, nos preparamos ya para la tercera ola”. En su opinión –que es a título personal–, “las luces no deberían haberse puesto este año porque es un atractivo para que la gente vaya”. “Las luces son un anzuelo. Las autoridades políticas intentan salvar la economía y es loable; pero eso tiene otra cara y es que puede incrementarse el número de contagios”, advirtió.

Insistió en que la situación es “excepcional” y que así como no ha habido Semana Santa ni Feria, hay que asumir que también esta Navidad tiene que celebrarse de una forma más austera en contactos sociales para evitar que el virus no siga propagándose. “Nos dicen que la vacuna está próxima, que hay que salvar la Navidad y la gente tiene ganas de salir. Poner las luces es estimularla, es un anzuelo”, opinaba el presidente del Colegio de Enfermería. Carrasco reiteraba que todavía no se puede bajar la guardia. Aclaraba, frente a los mensajes excesivamente optimistas, que todavía estamos esperando una vacuna. Por eso concluía:“No veo bien la concentración de gente en la calle Larios para ver las luces. No lo veo nada bien”.

El mismo viernes, poco después de encenderse el alumnado, un enfermero del Clínico que ha trabajado con pacientes Covid compartió una foto de la gente congregada allí para ver las luces con un comentario lacónico y rotundo:“¡Vergüenza!”

A su vez, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, realizó este lunes “un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia” de los ciudadanos, así como al “sentido común”, y recomendó “evitar las aglomeraciones” en las calles estos días previos a la Navidad para evitar un empeoramiento de la situación de la pandemia de Covid-19 en España, porque “esto no ha acabado”. Así lo remarcó en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al hilo de las imágenes de aglomeraciones que este fin de semana en ciudades como Madrid, Valencia o Málaga.

“Nos gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia”, porque “ha costado muchísimo trabajo y sacrificio doblegar la curva” y “no nos deberíamos olvidar de lo mal que lo han pasado muchas familias ni el sufrimiento” que provoca el virus “sobre todo cuando llega a los más vulnerables”, dijo la representante del Ministerio de Sanidad al ser preguntada por dichas imágenes.