Comienza la selectividad del coronavirus en Málaga

Llegaron esos días clave en los que los jóvenes estudiantes deben enfrentarse a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), más conocida como la selectividad. Durante la mañana de este martes 7 de julio, primer día de las pruebas, se respiraba mucho nerviosismo entre los alumnos que no han tenido un curso fácil, marcado sobre todo por la enseñanza virtual debido a la crisis del coronavirus.

La facultad de Medicina es una de las 18 sedes malagueñas que acoge al alumnado. “Hemos tenido la universidad cerrada, desde el 13 de marzo la enseñanza presencial está suspendida, y hoy, por primera vez, abrimos las aulas para los chicos que quieren acceder a la enseñanza superior”, comentó el rector de la UMA, José Ángel Narváez.

Este año, las medidas de seguridad e higiene se han extremado en las aulas. En las aulas de la facultad de Medicina con capacidad de hasta 320 plazas, se encontraban un total de 118 estudiantes realizando sus exámenes. Todos ellos debían ir provistos de mascarilla además de toda la documentación necesaria para completar la prueba.

Los jóvenes volvían a las aulas para examinarse tras un curso en el que ha predominado la enseñanza online. De hecho, Narváez habría apostado por esta fórmula para la selectividad, evitando la presencialidad y el contacto físico de los alumnos. “Se podrían haber disminuido el número de pruebas, y hacer solo las específicas que son las que le interesan al alumnado. Segundo, la selectividad online no debería haber sido ningún problema. Yo me opuse o quise hacer reflexionar sobre este punto, porque hemos estado 3 meses cerrados y de pronto abrimos para meter a más de 9.000 estudiantes. Es mucha responsabilidad, y mucho riesgo para ellos mismos”, admitía el rector.

No obstante, José Ángel Narváez confirma que están trabajando duramente para que todo salga bien y no haya problemas ni contagios entre los alumnos, vigilantes y personal. “La selectividad es algo que hay que mantener, pero a situaciones especiales hay que buscar soluciones especiales. No queremos que se produzcan problemas de salud pública”, confesaba.

El examen de Lengua y Literatura era el primero al que los jóvenes debían enfrentarse en estos días. Tras la prueba, muchos se reunían para comentar impresiones, la opinión mayoritaria era satisfactoria, y muchos alumnos agradecieron poder escoger las preguntas y no decantarse por una única opción como ocurría en años anteriores.

Pero la prueba de fuego en este primer día era sin duda el examen de Historia de España. Durante el descanso muchos repasaban sus apuntes, esquemas y hablaban con sus profesores, que habían asistido para apoyar a sus alumnos. Los jóvenes se juegan su futuro y tienen claro que van a por todas pese a las circunstancias adversas que les ha tocado vivir durante este curso.