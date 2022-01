La tasa de Covid sigue a la baja en Málaga, pero el fin de semana deja más de 3.500 nuevos casos

La tasa de Covid en la provincia de Málaga lleva bajando casi una semana y la presión asistencial se reduce. Son los aspectos positivos del parte diario de la Consejería de Salud. Lo malo es que se el fin de semana deja más de 3.500 nuevos positivos, dos fallecidos y medio centenar de hospitalizaciones más.

Puede haberse doblegado la curva de la sexta ola. Desde el miércoles pasado, la incidencia desciende de forma constante. Respecto al viernes ha caído muy poco, apenas dos puntos. Pero baja. De 1.248,9 positivos por 100.000 habitantes el pasado viernes a 1.247,0 este lunes a nivel provincial. También se reduce en la capital; de 1.483,2 a 1.454,2 en ese periodo. No obstante, dado que en los casos leves ya no se hacen PCR sino autotest de antígenos, profesionales apuntan que hay una infranotificación puesto que no todas las personas que dan positivo lo comunican al sistema sanitario.

Entre el sábado y el domingo se contabilizan 3.558 nuevos infectados. Ello hace un total de 219.020 contagiados desde que comenzó la pandemia en la provincia de Málaga.

Las hospitalizaciones siguen altas. Este lunes se registran 50, lo que eleva el total de personas que han requerido ingreso a lo largo de toda esta crisis sanitaria a 11.783. De ellas, 1.083 han requerido Cuidados Intensivos. Pero la presión asistencial baja. Frente a los 410 pacientes ingresados que había el viernes, este lunes son 388, de los cuales 50 están en UCI.

Los nuevos infectados superan ligeramente a los curados. Son 3.558 positivos frente a las 3.225 personas que han superado la enfermedad. Al menos, ya se van igualando. Hace un par de semanas, los contagiados multiplicaban con creces a los curados. Desde marzo de 2020, 176.751 pacientes han recibido el alta tras sufrir el Covid.