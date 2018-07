Los taxistas mantienen su huelga parcial y sus protestas en Málaga

Los taxistas malagueños mantienen el pulso contra las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como el resto del sector en España y siguen con la mitad de la plantilla paralizada como señal de protesta, salvo en el aeropuerto donde sí se está prestando un servicio al 100%.

Esta mañana los taxistas han organizado una caravana que ha ido desde el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena hasta el Parque, donde, como ya hicieron ayer, han vuelto a ocupar las dos vías durante unos minutos y a mostrar sus quejas a toque de claxon.

La huelga, que se produce tanto en la capital como en la Costa del Sol, va de la mano del resto de compañeros de Barcelona o Madrid, que fueron los que iniciaron los paros. De esta forma, el sector en Málaga no prevé desconvocarla hasta que no se haga en toda España. El Ministerio de Fomento se reunió ayer con los responsables de las patronales nacionales y se comprometió a que se cumpla la ley a través de la cual debe haber un VTC por cada 30 taxis, para lo cual publicaría un decreto ley en septiembre. Los taxistas vieron bien esa medida, pero de momento no han desconvocado los paros.