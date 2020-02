El tercer hospital de Málaga da el primer paso

Helipuerto a 65 metros de altura

El tercer hospital aún por desarrollar en el aparcamiento del Civil dispondrá de helipuerto. La documentación técnica ya elaborada por la Administración regional e incorporada al expediente actual, incluye un estudio específico sobre la viabilidad de disponer de esta instalación. El trabajo realizado por la empresa aeronáutica Urjato analiza diferentes alternativas, concluyendo como la solución más adecuada una posición elevada para esta estructura. "Se deberá emplazar lo suficientemente elevado de tal forma que en el despegue el helicóptero se puedan superar los edificios de viviendas colindantes con margen de seguridad adecuado". De manera precisa, la firma recomienda que la cita de implantación del helipuerto sea "como mínimo de 65 metros", fijándola en cualquier zona dentro de la parcela de estudio. Aunque no es concluyente, este parámetro puede dar pista de la altura que podrían llegar a alcanzar el futuro complejo hospitalario. Los técnicos recomiendan que el lugar elegido no tenga en sus inmediaciones ninguna estancia hospitalaria acústicamente sensible. El coste de esta instalación se estima en unos 600.000 euros.