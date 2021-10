Usuarios reclaman menos demoras y más recursos para Atención Primaria de Málaga

A las puertas de los ambulatorios los pacientes dejan claras sus reivindicaciones básicas:que no haya demoras, que se aumenten las citas presenciales con el médico de cabecera, que realmente se pueda contactar por teléfono con el centro de salud y que se dote de más recursos a la Atención Primaria. “Es que llamas al centro de salud y no cogen el teléfono. Vienes y hay cola. Además, la cita tarda muchísimo. Pero si te vas a Urgencias [de Puerta Blanca o Cruz de Humilladero], te atienden al momento”, resumía Lucía.

Ana María Barquero también pedía lo mismo. Celeridad en la asistencia. “Si tengo una infección de orina, al final me tengo que ir a Urgencias de Puerta Blanca porque no me voy a tirar casi dos semanas esperando. Allí es más rápido. La atención en los centros de salud con la pandemia ha empeorado muchísimo”. Sana Manzori también se quejaba de esperas de hasta dos semanas. “Ahora parece que está un poquito mejor, pero hace dos meses era horrible”, añadía.

Maricarmen acudía con su hijo a cita no demorable porque no le daban hora con el pediatra hasta la semana que viene. Explicaba que durante los meses más duros de la pandemia más de una vez tuvo que acudir a un médico privado para pruebas y controles “porque era imposible” lograr una cita más o menos cercana.

Para Joshua Rosa, la Atención Primaria “tarda mucho en resolver un problema; la asistencia tiene que ser más rápida”. Javier Garcerán, como otros usuarios consultados, cree que con la crisis del Covid, la situación es peor que unos meses atrás: “Antes de la pandemia ya estaba mal y ahora no le quiero decir...” Daniel García le ponía un suspenso que luego cambiaba por un aprobado raspado.

En resumen, que todos reclaman mejoras y muchos piden más recursos para la Atención Primaria. Otra demanda repetida es que se aumenten las citas presenciales con el médico de cabecera. “Los niños llevan ya tres semanas en el colegio. Lo lógico es que también se pueda ver presencialmente al médico”, reivindicaba Carmen.

Precisamente, este viernes, los centros de salud empezaron a aumentar las citas presenciales con el facultativo de cabecera. En la mayoría de los casos, dan ya la opción de consulta presencial o telefónica, según la elección del paciente. Los centros que aún no ofrezcan esta posibilidad lo harán en los próximos días, según una portavoz de la Administración sanitaria.

Debido a la pandemia y para evitar contagios, en los últimos meses se generalizó la consulta telefónica. Sólo se atendían de forma presencial aquellos casos en los que el profesional, tras ese primer contacto por teléfono, necesitaba ver al enfermo. Ahora ese filtro previo desaparece. Tanto en Salud Responde, Clic Salud o el propio centro, el usuario puede escoger entre consulta presencial o telefónica.

Es decir, que con respecto a antes de la pandemia se añade esta última posibilidad que antes no existía. Esta modalidad se utiliza especialmente para confirmar partes de baja, comunicar resultado de pruebas diagnósticas o renovar la medicación a enfermos crónicos. Ahora, una vez incrementadas las citas presenciales, la mayor o menor demora dependerá de la disponibilidad de la agenda de cada facultativo.