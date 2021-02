Comienza la vacunación en consultas de dentistas y pequeños centros sanitarios privados de Málaga

El Colegio Médicos de Málaga denunció hace unas semanas que la vacunación en los centros privados iba rezagada respecto a los públicos, pero ya se está avanzando también en esa inmunización. El Servicio Andaluz de Salud está completando la inoculación de la vacuna del Covid en los grandes hospitales de la sanidad privada y la ha comenzado también en las consultas de dentistas y pequeños centros sanitarios.

El Hospital Quirónsalud confirmó que la vacunación se prevé completar con las dos dosis la semana que viene. Desde Vithas se señala que tanto en el centro de Málaga como en el de Benalmádena “ha habido una muy buena colaboración pública-privada respecto a la vacunación Covid” y la próxima se terminan de poner las segundas dosis.

“Desde el Colegio lanzamos un SOS y la Administración sanitaria ha respondido. Los grandes centros privados ya están completando la segunda dosis”, explicó a su vez el vocal de Medicina Privada de la entidad colegial malagueña, José Antonio Trujillo.

Asimismo, apuntó que ya esta semana que acaba se empezó a poner la primera tanda en los pequeños centros sanitarios privados. Trujillo aclaró que aquellos profesionales que pertenecen a otras administraciones –como los de Instituciones Penitenciarias, Sanidad Exterior o Educación– serán inmunizados en el turno de esas administraciones.

“La vacunación iba a mayor ritmo en la sanidad pública que en la privada, pero eso se está solventando”, precisó. En el caso de los grandes hospitales privados, por una cuestión de manipulación de la vacuna, los profesionales del SAS se desplazan a inmunizarlos a sus centros. Pero en el caso de consultas con pocos sanitarios, estos tienen que acudir a un centro de salud.

Por su parte, el presidente del Colegio de Dentistas de Málaga, Lucas Bermudo, aunque comentó la inmunización “va más lenta de lo que nos gustaría”, añadió que las dosis “van llegando”. Y agregó:“Antes no llamaban, ahora sí van llamando”. Esta organización y el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas llegaron a remitir una carta a la Administración sanitaria para exigir más celeridad en la inmunización. “Potencial de vacunación hay. No es un problema de que no quieran, sino de que no llegan suficientes vacunas”, aclaró.