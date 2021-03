Cerca de un centenar de vehículos protesta por la crítica situación de la hostelería en Málaga

El sector de la hostelería de la provincia de Málaga ha vuelto a salir este martes a la calle para denunciar la crítica situación por la que atraviesa desde que hace la aparición del Covid hace algo más de un año y para reclamar a las administraciones públicas la aportación de ayudas directas con las que mitigar el impacto de la crisis económica.

La manifestación, convocada con la patronal, ha contado con la participación de cerca de un centenar de vehículos, según la organización. Desde el dique de Levante, en el puerto, coches particulares, motocicletas y camiones de empresas de distribución, por ejemplo, portando carteles, han recorrido parte de la ciudad mostrando su malestar. Una asistencia más bien escasa si se tiene en cuenta que antes de la pandemia eran del orden de 18.000 las empresas vinculadas a esta industria económica.

Un parámetro que, debido a la inactividad, se ve claramente reducido a lo largo del último ejercicio. Según el presidente de Mahos, Javier Frutos, quien es además el principal representante del sector en Andalucía, en la provincia el cierre de establecimientos se estima en cerca de un 30%. Es decir, que en estos meses de crisis sanitaria hay alrededor de 5.400 establecimientos que se han visto forzados a echar la persona. Sin previsión de dar marcha atrás.

"La hostelería no puede aguantar más", ha afirmado Frutos minutos antes del inicio de una marcha de la que han participado empresarios de bares de copas, restaurantes, discotecas, catering de eventos, trabajadores, distribuidores. "Estamos ante la última oportunidad de salvar un pilar básico de la economía española y andaluza; no hablamos de rentabilidad, hablamos de supervivencia de empresas, de puestos de trabajo, de personas", ha enfatizado. Incluso, admite que tendrán que pasar "cuatro o cinco años" antes de que las empresas puedan equilibrar sus cuentas.

El sector ha insistido en la necesidad de que las diferentes instituciones den una respuesta "ágil" y "rápida" en forma de aportaciones directas a las empresas y ha criticado las comparecencias "rimbombantes" de los responsables institucionales pero que no se traducen en hechos. "Ha pasado un año desde el inicio de la pesadilla y aún tenemos que denunciar que no hemos recibido las ayudas", ha subrayado.

Frutos ha reclamado a los gobiernos "empatía", exigiendo que se le deje trabajar, al tiempo que ha destacado la actitud "colaborativa y propositiva" demostrada por el sector desde el inicio de la crisis sanitaria. "La hostelería no es un foco de contagio, es un foco de empleo", ha valorado.

"Reiteramos nuestra disposición a ayudar, a participar e intervenir en esta batalla contra el virus, pero en el mismo bando, no tratados como enemigos u obstáculos de gobiernos que no son capaces de ver que la realidad está en la calle y no en sus despachos", recoge el manifiesto leído al inicio de la protesta.

Preguntado por el número de empresas que están analizando posibles acciones judiciales con el objetivo de reportar el perjuicio económico sufrido en estos meses, Frutos no ha sabido dar un dato concreto, pero sí ha confirmado la existencia de muchas peticiones de información en los despachos de abogados.