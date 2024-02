Un ex cocinero se estrena como vendedor de la ONCE en Málaga dando un premio de 150.000 euros

Tras toda una vida dedicada a la hostelería como cocinero, una discapacidad física le llevó a solicitar trabajo como vendedor de la ONCE, en donde se ha estrenado dando un premio de 150.000 euros con un 'Rasca' al día siguiente de comenzar a trabajar en Málaga. Lo vendió en la calle Mármoles, en pleno centro de la capital.

"Me hace mucha ilusión repartir premios", ha asegurado José Fajardo tras otorgar ese mayor premio que ofrece el boleto RascaX10 de esta organización y que cuesta dos euros.

El comprador rascó el boleto delante del vendedor y comprobó que estaba agraciado con su mayor premio, ante lo que el vendedor le respondió que él no podía pagarlo y debía acudir a un centro oficial, mientras que el afortunado, que se puso nervioso, volvió a encontrarse con quien le llevó la suerte para darle de nuevo las gracias.

"Me quedé muy contento porque una de las cosas por las que empecé a trabajar aquí era porque me hace mucha ilusión repartir premios, es lo más gratificante de este trabajo, poder arreglarle la vida a los que le hacen falta", indica Fajardo.

Para jugar al Rasca X10, que cuesta dos euros, se deben descubrir las tres áreas de juego y si alguno de ‘Tus Números’ coincide con los ‘Números Ganadores’, se obtiene el premio correspondiente. Además, si alguno de ‘Tus Números’ coin-cide con algún número del área de ‘Números Multiplicadores X2, X5 o X10’, el premio logrado se multiplica por 2, 5 o 10.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes un bote de 30 millones de euros.

El pasado sábado, el sorteo de Fin de Semana de la ONCE dejó un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, a las puertas de El Corte Inglés del centro de Málaga, en la avenida de Andalucía, donde Rosa Sánchez vendió la serie agraciada con este premio. "No pensaba que fuera a dar un premio tan grande tan pronto la verdad", ha asegurado María Rosa Sánchez, que comenzó su trabajo como vendedora de la ONCE el año pasado.

Así, ha afirmado que está "contenta no, feliz, porque llevo poco tiempo y tenía muchas ganas de dar algo importante y la verdad es que muy contenta". "Todos los días nada más me levanto me meto en la aplicación para ver si he dado algún premio. Espero que al que le haya tocado sea una persona trabajadora, por lo menos le he resuelto la vida durante diez años", ha afirmado.