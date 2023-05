Uno de los más veteranos buques de crucero de Royal Caribbean visita por primera vez Málaga

El buque de crucero Enchantment of the Seas ha realizado su primera escala en Málaga este miércoles 10 de mayo. Ejecutando un viaje de posicionamiento trasatlántico de 15 días iniciado Nueva York y que tendrá como final el puerto romano de Civitavecchia, este barco que ha atracado en el muelle norte de la estación marítima de levante participa de la peculiaridad de ser uno de los más veteranos buques de la actual flota de Royal Caribbean; un hecho que significa aún más su estreno en aguas malacitanas.

Formando parte de una serie de seis barcos que fueron construidos entre los años 1995 y 1998, el Enchantment of the Seas, que ha llegado este miércoles al puerto de Málaga, fue el cuarto de estos; unos barcos que se fabricaron en tres grupos de dos y que mantienen entre ellos algunas diferencias.

Con un coste inicial de 280 millones de dólares, el Enchantment of the Seas, firmado por los astilleros finlandeses Kvaerner Masa-Yards arrancaba su vida biografía el 13 de julio de 1997, fecha en la que inició su viaje inaugural. Posicionado fundamentalmente en aguas caribeñas haciendo sus salidas desde puertos norteamericanos, este buque, entre los meses de mayo y julio de 2005 fue alargado 22 metros en Rotterdam; unos trabajos que lo llevaron a tener una eslora de 301 metros. Con un registro bruto de 82.910 toneladas y 12 cubiertas, su capacidad máxima de pasaje asciende a 2.741 plazas, disponiendo de 1.142 camarotes de 22 categorías diferentes.

Manteniendo un perfil constructivo similar al de sus hermanos de clase, el Enchantment of the Seas destaca por su mirador circular, su alta chimenea y su pared de escalada a popa; unos elementos comunes que fueron una seña de identidad en los primeros buques de crucero de Royal Caribbean. Con la particularidad de que el primer buque de esta naviera que visitó las aguas del puerto de Málaga fue el Splendour of the Seas, uno de los gemelos del que ha llegado este miércoles, la totalidad de los seis hermanos de esta clase han visitado los muelles malacitanos; siendo el veterano Enchantment of the Seas el último en estrenarse en el puerto de la Capital de la Costa del Sol 26 años después de su construcción.

Consignada la llegada de este barco por la agencia Condeminas, a bordo del buque se ha celebrado la tradicional entrega de placas de bienvenida; un acto al que han asistido diferentes autoridades. Realizada su salida con destino a Marsella a las 18:00, la próxima visita de este buque a Málaga está prevista para el mes de noviembre cuando tras haber realizado su campaña europea regrese a Estados Unidos para comenzar su temporada caribeña.