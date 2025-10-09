Las víctimas del accidente en la antigua N-340, un motorista y un peatón que cruzaba la autovía en Málaga

Dos personas han perdido la vida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Velázquez (MA-21), antes de la salida del aeropuerto, lo que ha obligado a cortar un par de horas la antigua N-340 en Málaga. Las víctimas, según ha podido saber este periódico, son un motorista y un peatón que habría sido atropellado cuando cruzaba indebidamente la autovía. Uno de los fallecidos es un hombre de 43 años, mientras que del otro aún no han trascendido datos. De la investigación se ocupa el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga.

El siniestro se registró poco antes de las 7 de la mañana y, tras ello, hubo que cerrar los tres carriles de la vía en sentido Torremolinos. Sucedió en plena hora punta, lo que colapsó el tráfico, dado que los tres carriles sentido Torremolinos estaban cortados.

Las informaciones fueron, en un principio, muy confusas. Si bien el área de Movilidad del Ayuntamiento de la capital indicaba a través de su perfil en redes sociales que en el accidente habían muerto dos ocupantes de una motocicleta, fuentes próximas a la investigación han precisado que además de un motorista la segunda víctima es un peatón. El cuerpo quedó sobre la carretera y fue arrollado por varios vehículos.

De inmediato, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local. Los tres carriles de la carretera MA-21 en sentido Torremolinos estaban abiertos al tráfico poco antes de las 11:00, según informó el área de Seguridad del Consistorio.

Hubo retenciones en la carretera MA-20, desde el kilómetro 11 en Málaga al kilómetro 5.9 en sentido Churriana, hasta las 10:35. La alternativa para los que iban aeropuerto era entrar por la MA-20, que va en paralelo. La salida cortada se correspondía a la MA-21. Incluso la Policía Local habilitó uno de los carriles paralelos a la calzada, pero incapaz de reducir el colapso que se vivió en este punto de la red viaria de la capital por la que circulan cada día miles de conductores.

El accidente se produce cinco días después que el conductor falleciera al salirse el vehículo que conducía en el kilómetro 115 de la A-45, en Antequera. Tras el impacto, comenzó a arder hasta quedar completamente calcinado. Las llamas se extendieron también a la vegetación de la cuneta. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Antequera lograron extinguir el fuego y, una vez recibida la autorización pertinente, procedieron a la excarcelación del cuerpo sin vida del conductor, que quedó atrapado en el interior del coche.

Horas después, ya de madrugada, entre la 1:40 y las 2:35, la dotación del CPB de Estepona intervenía en otro siniestro, esta vez en el kilómetro 1075 de la A-7, también dentro del mismo municipio. En este caso se trató de una colisión entre dos turismos, con un solo ocupante en cada uno. Los bomberos colaboraron con los servicios sanitarios del 061 para inmovilizar a uno de los conductores, que fue trasladado al hospital. Además, realizaron labores preventivas, neutralizaron vertidos y limpiaron la calzada para restablecer la seguridad vial.