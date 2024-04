Una dolorosa, un modelo semidesnudo y una réplica de las mantillas: el polémico anuncio de moda grabado en la Expiración y la Catedral de Málaga

Con el recuerdo aún latente de la polémica suscitada en las redes sociales a consecuencia de la grabación del concurso culinario 'MasterChef' esta pasada Semana Santa en las cofradías de Estudiantes y la Paloma, ahora, un spot en el que se copia la estética de las mantillas y aparece una dolorosa malagueña, un modelo semidesnudo con una cruz a cuestas y escenas grabadas en el interior de la Catedral, ha vuelto a enardecer los ánimos de muchos cofrades tras la publicación de un vídeo publicitario de la tienda de Zara de Liborio García. El anuncio incluye imágenes tomadas en la Catedral de Málaga y en la iglesia de San Pedro, incluso besando la mano de la Virgen de los Dolores Coronada, la titular de la Hermandad de la Expiración de Málaga, y también en la Catedral de Málaga.

El vídeo está ambientado en la Semana Santa de Málaga y los modelos posan tanto en el interior del primer templo de la ciudad como en sus alrededores, así como en la iglesia que sirve de sede de la Cofradía de la Expiración.

El spot usa la canción 'Demasiada mujer", de C. Tangana y arranca con la marcha procesional 'El Amor'. Con constantes referencias religiosas, la secuencia, de en torno a un minuto de duración, muestra distintas modelos ataviadas con diseños que imitan la estética del traje de mantilla, añadiendo dosis de sensualidad a sus movimientos, con el posado de un modelo con escasa ropa portando una cruz al hombro.

El Obispado se desmarca y amenaza con denunciar

La repercusión del vídeo en las redes sociales ha sido tal que la Archicofradía de la Expiración de Málaga emitió anoche un comunicado en el que aseguraba haber sido "absolutamente ajena", no tanto a la grabación del spot sino a la toma y al montaje de las imágenes, que "no representa" sus valores como hermandad. Afirma, además, que no ha recibido ni recibirá compensación económica por este material.

También el Obispado de Málaga se pronunció al respecto y apostilló que "en ningún momento se ha autorizado la grabación de imágenes con este fin". Asimismo, advirtió que "estudiará las medidas legales que sean necesarias contra la empresa o personas que estén detrás de estas imágenes obtenidas sin consentimiento". Y no solo eso, sino que la Diócesis también actuará "contra quienes ayuden a difundirlo".

En la nota difundida "tras conocer, con preocupación y tristeza, la difusión por redes sociales de un presunto vídeo publicitario de una conocida cadena de moda", recalca "su más contundente rechazo a la utilización irrespetuosa de imágenes devocionales y lugares sagrados para la elaboración de un vídeo con interés comercial que ofende gravemente los sentimientos religiosos de muchos ciudadanos".