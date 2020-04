Las viviendas turísticas empiezan a recibir reservas para el verano en Málaga

El sector de las viviendas turísticas en Málaga, que emplea de forma directa a unas 6.800 personas en la provincia y a 1.700 indirectas, está ahora cerrado a cal y canto, pero confía en que pueda haber una reactivación de cara al verano con el turismo nacional. De hecho, aunque tímidamente, ya se están haciendo reservas para julio, agosto e incluso -los más optimistas- junio.

“El mercado internacional no se va a recuperar hasta diciembre o enero, aunque lo bueno de este sector es que el 45% de nuestros clientes son españoles y hay un turismo nacional fiel a nuestro modelo”, explica Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva), quien espera que el sector pierda en torno al 40% de sus visitas este verano en la provincia malagueña.

Se empiezan a hacer reservas gracias a que las políticas de cancelación están siendo bastante flexibles para darles a los clientes las mayores facilidades posibles. Nadie sabe qué va a ocurrir y hay usuarios habituales que, mientras se aclara la situación, están reservando viviendas, sobre todo para agosto. Si, finalmente, no pudieran venir, las cancelan. Por ahora, Pérez Lanzac afirma que no está habiendo rebaja de precio para el verano. “Todavía no se está viendo. Si el estado de alarma se alargara mucho más sí habría que ser más agresivos en precios para poder captar clientes”, expone.

Pérez Lanzac se muestra “optimista”, aunque reconoce que habrá cambios en el sector. “Habrá más traslados en coche que en tren o en avión y pueden surgir grandes oportunidades, por lo que hay que confiar en ese turismo nacional”. Eso sí, desde esta patronal tienen claro que la calidad va a ser ahora más importante que nunca. No va a haber una ocupación plena y las viviendas más solicitadas serán aquellas que tengan una mejor ubicación y que cuenten con mejores servicios. “El producto de menos calidad, el que sea menos competitivo, es el que más va a sufrir”, señala el presidente de esta patronal.

Muchos de los propietarios de las viviendas que se queden fuera del mercado podrían optar por alquileres tradicionales de larga estancia hasta que se normalice la situación, pero eso también tiene sus inconvenientes. El primero, de carácter administrativo, es que habría que sacar el inmueble del registro oficial de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía. El segundo, de aspecto económico, es el temor a los problemas de morosidad con los alquileres de larga duración, máxime en un contexto marcado por un fuerte aumento del paro y por la presentación de miles de expedientes de regulación temporal de empleo.

No obstante, el sector turístico en general y el de las viviendas en particular cuenta con una ventaja: Andalucía sigue siendo uno de los destinos preferidos tanto por los españoles como por los extranjeros para pasar las vacaciones. La pandemia del coronavirus afecta a todo el mundo y Andalucía es una región más. Cuando todo pase y haya seguridad sanitaria, regresarán los turistas, de forma escalonada en función del grado de infección y confinamiento en sus respectivos países.

Mientras tanto, el coronavirus está destrozando la línea de flotación del sector de las viviendas turísticas. No tienen clientes y la mayoría están cerradas. Varios propietarios se pusieron en contacto con las Administraciones para ofrecer sus inmuebles para albergar a personal sanitario desplazado desde otras provincias, de limpieza o mantenimiento de los centros hospitalarios, y algunas de estas casas están siendo ya utilizadas. Pérez Lanzac estima que el sector ha perdido 98 millones de euros en Málaga por la cancelación de la Semana Santa y por el periodo de estado de alarma, una cantidad que se eleva a 165 millones de euros en toda la comunidad autónoma. Solo queda esperar.