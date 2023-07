El 15,3% de las viviendas de Málaga están deshabitadas

El 15,3% de las viviendas de Málaga están vacías. Un dato de lo más impactante, máxime en tiempos en los que el tema acapara titulares por diversos motivos: precios disparados, alquileres al alza, un índice euríbor que no para de subir... El parque de la provincia está compuesto por 996.557 inmuebles residenciales, de los cuales 152.774 están vacíos. O, lo que es lo mismo, unos 15 de cada 100. Los datos, publicados ahora por el Instituto Nacional de Estadística (INE), radiografían cómo era la situación en 2021.

Estos parámetros, sin embargo, alcanzan una dimensión distinta si se comparan con los que brindó el mismo organismo acerca del año 2011. Entonces, la provincia disponía de 897.647 viviendas; 120.611, deshabitadas. Lo que suponía un 13,43% del total. Aquellas que no tienen uso, por tanto, han aumentado en los últimos diez años casi dos puntos porcentuales.

Aunque para entenderlo todo en su debido contexto hay que tener una variable en cuenta. El INE, a efectos del censo de 2021, sólo ha considerado vacías aquellas que, o bien no disponen de un contrato de suministro eléctrico, o bien su consumo total registrado el año anterior ha sido menor al que un domicilio medio del mismo municipio tendría si estuviera habitado durante 15 días todo el año.

Por localidades, la que aglutina más inmuebles residenciales vacíos de toda la provincia malagueña es Marbella, con 20.011. Justo por detrás se encuentra la propia capital, con 16.638; Mijas, con 13.203; y Estepona, con 10.301.

Con este cómputo, Málaga, a nivel provincial, supera incluso la media nacional, que se sitúa en un 14,4%, "pero por muy poco". En palabras de Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que explica que el motivo de que esta cifra sea tan elevada podría radicar en "la gran cantidad de segundas residencias que hay en la costa", ya que la nueva metodología del INE "no establece una diferenciación clara" entre vivienda vacía y segunda residencia. A esto hay que añadir los inmuebles de los cascos históricos que "no están rehabilitados y que, por tanto, no se pueden habitar", por lo que "siempre va a haber un mínimo de casas en desuso" en cada municipio.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, se adhiere a la advertencia sobre la nueva metodología del INE, y detalla que la forma más adecuada para entender la diferencia de inmuebles residenciales vacíos, tan cuantiosos en unos municipios y significativamente menores en otros, se encuentra en contraponer las demarcaciones con más turismo con las que tienen menos, de manera que si una zona tiene mayor demanda porque concentra a la población, "el precio de la vivienda sube y hace que esté mas tiempo en el mercado, aunque sea en periodos cortos, porque el propietario quiere sacar un rendimiento del bien que tiene".

También habría que plantear, según Gómez de Lara, el porqué esos inmuebles se encuentran sin uso, toda vez que las causas son múltiples y pueden alterar la percepción general del problema: "Habría que precisar si pertenecen a grandes tenedores y, por tanto, actúan como productos de inversión; si son viviendas vacacionales; si son de alquiler turístico; si son de alquiler o venta en régimen ordinario pero su precio no está ajustado o no hay demanda para ellos; si están pendiente de una rehabilitación o reforma; y, en menor medida, por la desconfianza hacia el mercado".

Así, en comparación con las grandes provincias -y teniendo en cuenta la masa poblacional de cada cual-, el caso malagueño es menos impactante, pero en ningún caso se encuentra en la parte baja de la tabla. Barcelona, por ejemplo, tiene desocupadas 213.464; Alicante, 209.028; Madrid, 187.858; y La Coruña, 163.164. En el caso andaluz, el siguiente territorio por debajo de Málaga, que encabeza el ranking regional, es Sevilla, con 97.189.

Las cifras anteriores cobran más importancia en el momento en que se tiene en cuenta la Ley de Vivienda, que permite a los ayuntamientos aplicar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas sin uso dependiendo del tiempo que permanezcan deshabitadas. En este caso, los consistorios tienen la opción de fijar un recargo de un 50% a este tipo de inmuebles siempre y cuando acumulen por lo menos dos años en esa misma situación y si el propietario tiene cuatro o más viviendas. Las autoridades locales, asimismo, podrán aplicar un recargo del 100% si llevan más de tres años en desuso y del 150% en el caso de que el poseedor del inmueble residencial cuente con dos o más situados en el mismo municipio.