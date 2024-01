AD Ceuta - Málaga CF: El cambio se percibe (12:00)

El Málaga CF va mutando, en una temporada que es crucial para el devenir de la entidad. Aún adentrado en un laberinto judicial, pese al golpe del Tribunal Supremo a Al-Thani y un 49% de sus acciones que pasan a BlueBay, pero es un paso para el desbloqueo de un club que vive una metamorfosis en lo deportivo. Y en ese proceso las zancadas son esperanzadoras. El equipo de Pellicer viene una eliminación copera ante la Real que invita a la reflexión. Además de un paso fructífero por la Copa, por vivir una jornada dulce en La Rosaleda, un chute moral para el malaguismo, que empieza a disfruta de la realidad del club, dentro del contexto calamitoso de estar ahí abajo, en la Primera RFEF. Pero se saborean los momentos con intensidad, más un grupo de jugadores que tocan la fibra y un mensaje de Pellicer que se compra. El depositó de moral está cargado, y se avecinan unos meses de curvas, pero hay una siembra interesante. Se percibe un cambio generalizado en torno al club, esa pata que en el fútbol es determinante, y que normalmente suele converger, esa atmósfera positiva, en victorias y puntos.

Y el próximo paso es el Alfonso Murube de Ceuta (12:00 horas), donde Pellicer viaja con casi todo. Es otro cambio de tendencia, el ver que la enfermería se vacía, imprescindible para que el Málaga pueda multiplicarse en la segunda vuelta y pueda mantenerse con Castellón e Ibiza por el ascenso directo. Sí, hay que aspirar aún a ella, con un Málaga-Castellón la próxima semana además. No está Kevin, fuera varias semanas por lesión muscular; pero Pellicer recupera a Nelson Monte, Juande y Juan Hernández. Se abre el abanico de opciones, más los recursos que han aparecido que no se contaban: los Izan, Cordero u Ochoa, la gran sensación del malaguismo. Jugadores que han llegado para establecerse en el primer equipo. Pierde foco un mercado de invierno donde el Málaga no ha penetrado aún, pero se tiene asimilado que la plantilla necesita retoques para fortalecer su crecimiento. "Tengo dos o tres reuniones diarias con Loren", decía Pellicer en la previa. Hay necesidades aún. Y el club debe echar todo si se quiere optar en regresar al fútbol profesional.

Sí se permitirán finalmente camisetas del Málaga por el Alfonso Murube. Rectificación, o matiz, por parte de un Ceuta que enrareció algo la semana, pero que quedó en un picante puntual. El equipo dirigido por José Juan Romero es décimo en el Grupo 2, con 25 puntos. Acumula cinco partidos sin ganar, el último un empate ante el Antequera en El Maulí (0-0). Solo Ibiza (0-1) y Castellón (1-3) han ganado en el Murube esta temporada, los dos espejos del Málaga en esa guerra fría a tres bandas. Un Ceuta con paralelismos futbolísticos a este Málaga, que tiende a que se vean partidos abiertos y de un ritmo alto, registro donde el Málaga suele aclimatarse con acierto. Estará el equipo acompañado por decenas de malaguistas que harán ese viaje incómodo, el más farragoso del curso, a la ciudad autónoma, vía ferry desde Algeciras. Con el objetivo de dar otro impulso, conseguir el primer triunfo del 2024, pero sobre todo el mantener el crecimiento.