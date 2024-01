Respeto máximo del Ceuta al Málaga: "Es un privilegio que venga, pronto estará entre los grandes de nuevo"

José Juan Romero, el entrenador sevillano de la Agrupación Deportiva Ceuta, rival del Málaga CF en esta mañana de domingo, compareció en la víspera del partido ante los de Sergio Pellicer de este domingo a las 12:00 horas en el Alfonso Murube. Hay expectación en la Ciudad Autónoma pro la llegada de un club que es visto como grande. “Hace nada estaba en primera y jugando Champions y creo que dentro de poco estará otra vez entre los grandes, es un privilegio y un bonito día para que hagamos un extraordinario partido, es la única manera de que ganemos a un equipo así”, declaró el técnico de Gerena, que no podrá enfrentarse a su paisano Genaro porque el capitán malaguista cumple su tercer partido de sanción en tierras norteafricanas.

“Los nervios son para los malos toreros, se nos ha ido tres puntos en muchos partidos en el descuento, no hay ningún tipo de nervios lo que si hay es muchas ganas de volver a ganar, el equipo tiene mucha confianza en si mismo", decía Romero cuando era cuestionado por la racha de cinco partidos sin ganar de su equipo, que le ha hecho salir de los puestos de play off tras haber liderado incluso el grupo en los primeros compases.

Como suele pasar, es comidilla en el mes de enero la cantidad de refuerzos que pueda haber. Se rumorea el regreso de Rodri Ríos, que quiere salir de Murcia y que el año pasado fue Pichichi de la categoría. "Este domingo los blancos son los nuestros, que son los que están, los que han querido estar aquí y hay que ir a muerte mañana. Aquí quien no está no es del Ceuta”, terció el entrenador, que destacó que a su equipo sólo le falta puntería: “Jugamos bien pero nos hace falta eficacia arriba, estamos buscando esos jugadores para que nos hagan mejores, estanos bien pero la eficacia no va acorde con el juego. No es algo subjetivo ni me lo estoy inventando. Si miras en la plataforma de la categoría estamos en el Top 5 de todos los parámetros ofensivos de los 40 equipos. Defensivamente estamos bien y en ataque extraordinarios, pero nos falta eficacia".