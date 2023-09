La fórmula de la APA para apartar a Al-Thani y ampliar capital en el Málaga CF

Son días de bastantes mensajes cruzados en el entorno del Málaga CF en un momento en el que deportivamente se respira con las dos últimas victorias. El alcalde es persistente, el jeque le responde. La vía de la ampliación de capital del club es vista como la opción por el primer edil, algo que desde la administración judicial se ve como inviable por los riesgos posteriores que entrañaría, estiman.

Antonio Aguilera, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), estuvo en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga e incidió en esa idea de la ampliación de capital que propone el alcalde y dio algunos datos más de por dónde irían las intenciones. "Hay un 0.919% de NAS Football que no hay certeza de quién es el propietario, esas acciones las compró el Málaga, pero hace uso Al-Thani de ellas. Pediremos a la jueza que esas acciones las aparte hasta que se vea de quién son esas acciones realmente. Sin ese 0.919% ya no tendría mayoría absoluta. Habría que dejarlas en stand by hasta que se sepa quién es el prioritario. Si se apartan esas 5.400 acciones ya no tendría mayoría absoluta. Si hay alguien que compre las acciones de BlueBay más el apoyo del resto de accionistas, con eso se puede estudiar, se puede ver, se hacen Asambleas. Con el 51% de Al-Thani en Nas Spain 2000 y el 0.919% en Nas Football, el administrador maneja el 50.3%. Si se quitan esas 5.400 acciones ya no tendría mayoría absoluta. Entre las acciones de BlueBay, que está dispuesto a vender, y el 3% de los pequeños accionistas podría cambiar todo", señalaba Aguilera.

"Al-Thani es un impresentable, no debemos hacerle caso, a ver si se aburre, pero no está bien de la cabeza. Supuestamente el club es de él, supuestamente. La única verdad que hay es que hay 2.500 pequeños accionistas que en su momento, cuando el Málaga iba derecho a la desaparición, pusimos una querella criminal porque estaba haciendo perrerías. Y el club lo intervino judicialmente, que era lo que se requería en ese momento. Nos hicieron caso. Ya llevamos casi cuatro años. En un año el club estaba saneado, la gestión del administrador fue magnífica. Pero a raíz de ahí todo fue negativo en lo económico y lo deportivo. Dentro de esos 2.500 accionistas más 1.800 estafados, a los que no se les reconoció que ayudaron al club, nadie nos hace caso. Se puede poner una Junta Gestora y hacer lo que hay que hacer", incidía Aguilera: "Me gustaría saber cuántos millones de euros han entrado desde el 20 de febrero de 2020 en el Málaga. Han entrado muchos millones y estamos en Primera RFEF. Si se decidiera hacer una ampliación los propietarios tendrían derecho a comprar todos las acciones que les correspondieran. Algo totalmente legal. Pero si no se tiene voluntad, pues es lo que dicen, aquí me voy a tirar nueve años como administrador. Estamos hasta el último pelo, el Málaga está en medio, tiroteado. ¿Qué año va a salir en el Tribunal Supremo sobre el recurso del jeque sobre las acciones de BlueBay?"

"Ahora estamos secuestrados, pero queremos que nos den el Málaga a los malaguistas. Hay personas muy importantes dispuestas a salvar el Málaga sin cobrar un céntimo. Cuando salgan esos nombres se verá que son muy serias, formales y respetadas. Si el administrador cobra 25.000 euros todos los meses, ha contratado a un director general y director deportivo... Entre los tres altos ejecutivos del Málaga tienen más presupuesto que 8-10 equipos de Primera RFEF. No se ha dado la cuenta la gente de dónde estamos. Los ingresos son nulos. Las subvenciones de Ayuntamiento, Diputación y de los pocos que ayudan más los abonos y entradas. Y ya está", expresaba Aguilera su preocupación sobre la viabilidad si no se consigue el ascenso: "No podemos aspirar a acabar séptimo o sexto. Más tiempo en Primera RFEF no puede pasar. El Eibar estuvo a punto de ascender a Primera el primer año, ya el tercer año está abajo. Si no subimos este año nos acomodamos en Primera RFEF y sabrá Dios cuándo saldremos porque no hay visos. Esperamos que la jueza levante las cautelares sobre el Málaga. Nos reunimos con mucha gente. La cosa estuvo muy caliente hace poco tiempo, estaban los contratos redactados y todo. Pero con lo de Dumet Grayeb la jueza decidió paralizar. Si no se cierra la instrucción, que se levanten las medidas cautelares, por favor".

"Me comentan muchas cosas, hace dos jueves hubo una reunión en Catar en la que estaba Al-Thani. Son tantas veces y tantas cosas que a Al-Thani no se le puede hacer caso. Te dice blanco y en 10 minutos negro. Vamos a ver si es factible que BlueBay venda y con esas acciones desencallar al Málaga. Que se profesionalice el club, que podamos salir del hoyo", cerraba el presidente de la APA sobre los hipotéticos pasos que se pueden dar para mejorar la situación del Málaga.