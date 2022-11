Abelardo sigue con el mantra: "El Málaga CF es un equipazo"

Abelardo Fernández habló en al víspera del Málaga CF-Sporting de este domingo. El entrenador gijonés retomó el mensaje de todos los entrenadores que se enfrentan al equipo blanquiazul durante la temporada. Elogios, en términos de "equipazo" para definir al elenco de Pepe Mel. La realidad es que es colista con nueve puntos en 14 partidos.

"El Málaga para mí es un equipazo. Habrá quien diga que va último... Para mí, sigue siendo un equipazo", decía el técnico asturiano: "Es más, al principio de temporada todos planteábamos la plantilla del Málaga como un serio aspirante a luchar por el ascenso. Y soy muy repetitivo, pero esto es la Segunda División. Un equipo como el Málaga está en esta situación. ¿Qué me da miedo? Que va a salir de ella, que va a explotar y que va a ir hacia arriba. Esperemos que no sea este domingo. No es curarme en salud, pero físicamente vamos justos. Si jugamos al nivel del jueves vamos a tener muchas opciones de ganar. Pero enfrente habrá un equipo herido, con mucha calidad, no voy a nombrar todos los que tiene, y va a ser un partido difícil en un campo como La Rosaleda que va a empujar. Y ellos están en el filo de la navaja, necesitan una victoria. Será muy complicado tras esta acumulación de partidos.

Acerca de Fran Villalba, jugador que no podrá estar en las filas blanquiazules por la cláusula del miedo, dijo que lo está siguiendo: "Participó y no participó. He visto bastantes partidos del Málaga, no juega contra nosotros. Es un futbolista que no salió de titular al inicio porque venía de estar lesionado, pero ha participado, no jugó en Cartagena pero estuvo bien contra el Eibar. Tiene varios jugadores de ese estilo el Málaga, asociativos y de creación. Todavía es pronto, les dará mucho".

El técnico lamentó la lesión de Axel Bamba. “Es una pequeña desgracia. Es muy difícil romper ese tendón. Es una pena. Esperemos que el lunes todo salga bien y se recupere lo antes posible", dijo el técnico sobre el central, que tendrá que pasar por el quirófano. El entrenador fue cuestionado sobre si el club podría plantearse reforzar la plantilla en las próximas semanas: “Hay que valorar el tiempo de baja (de Bamba). Si es de larga duración, como ha pasado con Nacho Méndez, se abre esa opción, pero todavía no nos lo hemos planteado. Hay que esperar al lunes y decidir".

De cara al partido, el Pitu respondió sobre Cali Izquierdoz y su posible titularidad. "Dependerá de cómo se encuentre mañana. Hoy ha entrenado. Pero no hemos hecho mucho al ser día de previa. Está mejor. Viaja y a ver mañana qué tal está". Abelardo destacó la actitud de Campuzano, Jordan y Milo. "Han seguido entrenando con constancia, demostrando su profesionalidad. Como pasó con Nacho antes de su lesión". Sobre Aitor García apuntó que “no queremos arriesgar, es mejor esperar unos días”.

El entrenador gijonés también se refirió a una charla que ha mantenido con Djuka: “He hablado con él. Le he transmitido confianza y seguridad. Nos hace un trabajo muy bueno, él crea muchas ocasiones gracias a ese trabajo. Seguro que entrarán".