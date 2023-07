Demichelis, el ex del Málaga que conquista Argentina con River Plate

Con una gran sonrisa, quizá tapando la responsabilidad colosal que asumía, y arropado por enormes figuras históricas del club, como Ubaldo Matildo Fillol, Fernando Cavenaghi, Leo Ponzio y, sobre todo, Enzo Francescoli, el 16 de noviembre de 2022 Martín Demichelis fue presentado como nuevo técnico de River Plate. Era la primera gran apuesta tras salir de la cantera del Bayern de Múnich y estuvo en varias ocasiones en las quinielas del Málaga como posible técnico (ya fue miembro del cuerpo técnico tras retirarse del fútbol en activo).

Ante una sala de prensa abarrotada de reporteros, fotógrafos y cámaras, 'Micho' empezó a situarse bajo la alargadísima sombra de su predecesor en el cargo, Marcelo Gallardo, nada menos que el técnico más exitoso de la centenaria historia de la entidad.

Y, aunque el Millonario no ha ofrecido aún una gran imagen en la Copa Libertadores, en la que alcanzó los octavos de final en la última fecha situado entre los peores segundos de los ocho grupos, el equipo de Núñez ha logrado el primer título por el que ha peleado esta temporada.

El triunfo de River este sábado por 3-1 sobre Estudiantes hizo que Talleres de Córdoba, único escolta de los 'millonarios' a esta altura de torneo, quedasen a 11 puntos, una distancia imposible de superar en las dos fechas restantes, proclamándose así campeón de Liga por adelantado.

LOS "CIMIENTOS"

En aquella presentación llevada a cabo ocho meses atrás en el Estadio Más Monumental, Demichelis no habló de derribar mitos ni de acabar con el pasado ni de empezar de cero. Aquella tarde, el exfutbolista que cumplirá 42 años en diciembre próximo tomó al 'Muñeco' de la mano y no dejó que su estela le empequeñeciera: hizo público uno de los innumerables mensajes que había recibido esa jornada, cuya autoría, aunque no desveló, era -casi con seguridad- de Gallardo.

"Nosotros no dejamos la vara muy alta. Hicimos un gran piso y unos grandes cimientos para que construyan encima", fue el texto. Cada quien interpretará si fue una "vara muy alta" o unos "grandes cimientos", pero lo cierto es que el palmarés de 'el Muñeco' en sus 8 años (2014-2022) al frente de River no tiene parangón.

Con Gallardo en el banquillo, River ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021.

De todos esos títulos, sin duda, el más recordado y el que hace que los aficionados lo tengan en su corazón para siempre es el logrado frente al máximo rival, Boca Juniors, en la final de la Libertadores de 2018.

"LA CONSTRUCCIÓN"

Demichelis, que fue jugador del equipo de la banda roja entre 2001 y 2003 antes de fichar por Bayern de Múnich, sin duda, su momento más brillante como futbolista, asumió en River Plate el gran reto deportivo de su carrera como técnico.

Tras ganar cuatro títulos de la Bundesliga (2004, 2005, 2007 y 2009), entre otros campeonatos locales; de vivir grandes momentos en el Málaga de Manuel Pellegrini -quien fue técnico suyo en el equipo porteño-; de ganar la Premier League (2014) con Manchester City, de nuevo con el chileno como entrenador; y de regresar al fútbol español, 'Micho' anunció su retirada del fútbol profesional después de 550 partidos y 32 goles.

"El Bayern me trajo de River Plate como joven jugador y ahora vuelvo del FCB como joven entrenador", sentenció Demichelis sobre una de esas vueltas del destino que, a veces, regala el fútbol: asumir la dirección técnica del equipo que te vio nacer como futbolista.

En otro paralelismo, Gallardo dijo adiós a las canchas como jugador del Nacional uruguayo, equipo en el que debutó como entrenador y con el que ganó el Campeonato de ese país, antes de iniciar la etapa más brillante de su carrera en el club de sus amores: aquel en el que debutó como jugador en 1993 y al que llevó a lo más alto.

Por el momento, Demichelis, que sólo había dirigido al filial del equipo bávaro y había sido ayudante en el banquillo del Málaga, salva con éxito su primer compromiso, a la espera de la reanudación, en agosto próximo, de una Libertadores en la que, giro del destino por medio, una final continental podría volver cruzar a River y a Boca.