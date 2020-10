Adrián González elogia a Pellicer y Manolo Gaspar

No es tan frecuente que un equipo se enfrente a su excapitán. Mucho menos, después de unas pocas semanas. Pero así es el fútbol. Adrián González espera en Zaragoza al Málaga, a quien se enfrentará este domingo en La Romareda (18:15). El centrocampista hace un repaso de la actualidad y trae buenas palabras pese a su salida, especialmente para Manolo Gaspar y Sergio Pellicer.

"Estoy viendo al equipo bien, compitiendo bien. Quizá en Vallecas no se vio tanto lo que se había visto en otras jornadas. El último partido no lo pude ver. Se está buscando el estilo conforme a las características, para eso hay un buen entrenador como es Pellicer. Aprovecho para agradecer muchísimo las palabras de Manolo Gaspar, tengo una relación fantástica con él, muy sincera en el tiempo que hemos estado juntos. Poco más tengo que decirle a la afición, me despedí en su momento y no veía necesario hacer ningún tipo de carta. Siempre me he manifestado con lo que sentía. Le deseo lo mejor y que nunca se sabe si nuestro camino se volverá a cruzar. La puerta no se quedó cerrada", espetó Adrián

Será extraño para el madrileño, al que apenas le quedan compañeros de su viejo vestuario: "Después de tres temporadas allí con muchas experiencias distintas, donde más allá de lo que haya pasado en lo deportivo he sido muy feliz, mi familia ha sido muy feliz. Va a ser un reencuentro con gente que quiero, antes del partido obviamente será un poco raro. Después la competición te lleva a la propia normalidad y a competir por tu equipo y por los tres puntos".

Cuenta Adrián que le están llamando desde Málaga y le hacen preguntas de lo más práctico: "Al principio de semana sobre todo por si hacía frío para ver qué traían de ropa. Tampoco he recibido muchas llamadas por el partido porque mantengo contacto habitual durante el resto de semana con ellos. Ha sido una semana normal, no sé si cuando se acerque el fin de semana recibiré más mensajes o llamadas. Mantengo contacto habitual con la gente de allí".

Espía para Baraja

"Le he podido decir poco, mi pretemporada con ellos fue corta. Ha habido una reestructuración muy profunda en la plantilla. Seguramente competirá bien, nos pondrá las cosas difíciles. Conociendo a Pellicer va a ser así seguro. Va a ser un equipo presionante arriba, no nos va a dejar sacar el balón y tiene mucha versatilidad en los sistemas. Veremos a ver cómo vienen, sistema y jugadores. Está en un proceso de acoplamiento de todas las piezas nuevas que han llegado. Tampoco tengo mucha información para poder sacar ventaja o chivarle al míster".

Salida del Málaga

"Llegó un momento durante las conversaciones en las que creí que era el momento de tomar otro camino. Posiblemente en el tema económico no estábamos tan alejados pero era el momento de tomar otro camino. Sólo tengo palabras de agradecimiento, nunca podré devolver todo el cariño que recibí. Es un reencuentro demasiado temprano. Voy a ver a mucha gente a la que tengo mucho cariño, eso se queda fuera del campo. Cuando empieza el partido empieza la competición y eso pasa a un segundo plano".

Nivel personal

"Entrando poco a poco en el equipo, ya dije que venía con la ilusión de conseguir cosas importantes. El día a día es competir dentro del equipo por tener un puesto en el once y después ayudar en lo que sea necesario. En mi cabeza sólo está el poder ser importante, poder ser titular. He venido con esa mentalidad. Quedan muchos partidos"

Sistema de Baraja

"He jugado en tres posiciones diferentes, mi polivalencia da para que pueda participar dentro del 4-4-2 que es lo que más estamos utilizando. En mi cabeza está ser importante dentro del equipo, ganarme un puesto en el once. He venido por el entrenador, por Lalo, mostraron muchísimo interés".