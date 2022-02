Adrián López se recupera en Madrid antes de unirse al Málaga CF

Adrián López se trata en Madrid de unos problemas físicos antes de unirse a los entrenamientos del Málaga. El delantero asturiano está libre y, tal y como adelantó este diario, se ejercitará con los blanquiazules en los próximos meses mientras decide su futuro. Dada la situación, si el jugador coge la forma y mejora a los actuales componentes de la plantilla, la entidad no dudará en hacerle ficha.

El Málaga dispone de espacios libres y sí sería un desembolso asequible para las arcas malacitanas, donde se mira hasta el último euro antes de acometer cualquier operación. Pero antes el asturiano, de 34 años, necesita una puesta a punto previa. En estos meses, que los ha pasado en la Costa del Sol, incluso ha participado en partidos de aficionados para no perder el ritmo del todo. A su edad y después de tanto sin competir profesionalmente, necesita actividad.

La entidad no cerró las operaciones que pretendía en el mercado invernal y optó por no gastar de manera improvisada, consciente de que más gastos extraordinarios repercutirían en el salario liga de la siguiente campaña. Pero aún tiene algún margen para incorporar a agentes libres.

No es sólo el caso de Adrián, el Málaga suele tener bien controlado este tipo de mercado de futbolistas sin equipo, en el que ya ha pescado en los últimos tiempos. No es lo ideal, pero no se descarta siempre que la hipotética incorporación mejore lo que hay en plantilla o al menos eleve el nivel competitivo. Todo sin cerrar las puertas a los canteranos.