Adrián López se entrenará con el Málaga CF pero sin ficha

El Málaga está en el mercado atento a lo que pueda suceder en estos últimos días, en el que todo se intensificará. No sólo en Martiricos, ahora suelen acelerarse operaciones en todas partes y hay muchos clubes que esperan pescar gracias al efecto dominó. Puede ser el caso de Kike Pérez, como ha ido informando este diario, que también apuntó el nombre de Adrián López, cuya situación es más peculiar.

El delantero asturiano está libre después de su última aventura en el Osasuna. Este verano descartó muchas de sus opciones, hasta el Málaga tuvo su nombre presente, pero han ido pasando los meses y no termina de encontrar destino. Por razones personales lleva todo este tiempo residiendo en la Costa del Sol, donde suele jugar incluso a nivel de aficionados para mantener la forma. Sin embargo, ahora sufre algún percance físico que le chafa el final de mercado.

El club de La Rosaleda le va a echar un cable y además va a estar atento a su evolución. En principio se va a permitir entrenarse como uno más a este exjugador blanquiazul, que ya coincidió con Manolo Gaspar en el último Málaga de Antonio Tapia y dejó un gran recuerdo. Después, su carrera le ha llevado a vestuarios importantes como el del Oporto, Atlético de Madrid y Villarreal.

En principio el Málaga le contemplaba como una opción real para este mercado invernal, pero es lógico que existan dudas con el físico. No obstante no se descarta que si evoluciona de una forma interesante y es capaz de mejorar lo que hay en plantilla, se podría plantear hacerle un contrato hasta final de temporada si queda alguna licencia libre. El dinero no sería un obstáculo, cobraría la parte proporcional del mínimo.

José Alberto estaba encantado con la idea de contar con Adrián, un tipo de delantero que puede jugar de nueve y de siete, dinámico y móvil, con muchísima experiencia. Pablo Álvarez, su segundo, le conocía bien de la etapa en el Deportivo. Habrá que ver qué opina ahora Natxo González al respecto. Además, desde Pamplona se apunta a que el Tenerife también podría estar pensando en tentar al delantero, que todavía tiene que recuperarse físicamente.