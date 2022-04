Manolo Gaspar y Adrián López desmigan su fichaje

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, acompañó en todo momento a Adrián López durante su presentación oficial en el estadio de La Rosaleda. Ambos hablaron de cómo se fraguó esta operación, que llevaba cocinándose mucho tiempo.

“Las conversaciones empezaron más en invierno, tuvimos la mala pata de la lesión que tuve. Al principio de Liga no hubo tanta conversación, estábamos pensando en cosas de fuera que no se dieron y cuando hubo una conversación para venir aquí era para sí, pero se quedó truncada por la lesión. Luego había una ficha libre, pude venir aquí, y ya con el equipo para adelante. Desde el momento que salió esta opción, me hacía bastante ilusión”, describió el delantero.

Al director deportivo se le preguntó si estaba contemplado el gasto salarial de las últimas operaciones: “La de Guede no estaba pensada, la de Adrián sí porque ya habíamos tenido muchas conversaciones pero tuvo un problema físico y lo dejamos para cuando estuviera al cien por cien. Nos ha puesto todas las facilidades del mundo".

Adrián firma hasta final del presente curso, sin cláusulas adicionales. "Ahora mismo lo que hemos firmado es hasta final de temporada y poner toda nuestra atención en esto, el club es ahora lo verdaderamente importante. Cuando termine ya veremos, ahora hay que sacar la situación en este final de liga", comentó el futbolista.