La hora de Adrián López

Los problemas del Málaga ofensivos ya se han referido con continuidad. Tercer equipo menos goleador de la categoría (27 en 33 partidos), sólo cuatro goles en los nueve partidos que ha dirigido Natxo González y un problema serio de efectividad en una categoría en la que las ocasiones son pocas y las diferencias se marcan en las áreas más aún.

Se van cayendo las opciones. Sekou no está y ya no se le espera, el retorno de Chavarría a su nivel es una incógnita cada vez más cercana a su resolución, Brandon es un gran tirador de penaltis pero con la pelota en juego es más complicado que marque y Roberto no traduce su buen trabajo en goles. En Loren aún no se confía. Y como recurso de urgencia se pensó en la figura de Adrián López.

El asturiano va completando sesiones de trabajo. Lleva casi un año sin jugar un partido oficial a sus 34 años, pero va cogiendo tono. Empezó a trabajar hace varias semanas en la disciplina del club para eliminar los problemas físicos que tenía, lleva dos con el equipo y va aumentando el volumen y la exigencia en los entrenamientos. El club, al ser un jugador libre y tener fichas libres, puede darle de alta en cualquier momento. Y la idea es activar a Adrián López para que pueda viajar a Gerona si no hay contratiempos en los entrenamientos que quedan hasta el partido del viernes en Montilivi. Las condiciones están pactadas y sólo queda tramitar en LaLiga la incorporación, un trámite.

No se puede esperar la mejor versión de Adrián ni que esté para jugar 90 minutos. Pero es un hombre de calidad superior, internacional y con un puñado de partidos en Champions (19) y Europa League (34). Más de 300 en Primera No un goleador compulsivo, pero sí un atacante de calidad alta. La obvia incertidumbre por el nivel que tendrá se compensa al ser un precio de saldo y, también, el pobre nivel de los delanteros de la plantilla. Los cuatro jugadores que han actuado en punta apenas suman 11 goles. Puede ser una ayuda para contextos concretos de partido.

Adrián lleva ligado a Málaga desde que en la temporada 2008/09 estuviera durante una temporada cedido, a buen nivel con sólo 20 años (tres goles y tres asistencias), a las órdenes de Antonio Tapia en un equipo que estuvo muy cerca de jugar Europa. Su pareja es de aquí y pasa largas temporadas en la ciudad, donde estaba esperando equipo. Puede que haya llegado su hora.