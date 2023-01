Adrián López, más cerca de volver a tener ficha con el Málaga CF

Unos meses después parece que Adrián López podría volver a portar el dorsal 7 del Málaga CF. El delantero asturiano se volvió a entrenar con el grupo después de haberse visto obligado a pasar por el quirófano el 3 de septiembre de 2022. Un golpe fortuito con Ramalho durante un entrenamiento de finales de agosto le produjo una rotura en el tendón del recto anterior del cuádriceps derecho que obligó a que tuviera que ser intervenido en Barcelona. Justo en ese momento, el delantero de 35 años se estaba intentando ganar la ficha para volver a vestirse la elástica blanquiazul y así ayudar en el campeonato liguero al conjunto por aquel entonces dirigido por Pablo Guede.

Alrededor de cinco meses después y varias sesiones al margen, Adrián se volvió a ejercitar con el grupo a las órdenes de Pepe Mel. Por lo tanto, habiendo actualmente fichas disponibles en la plantilla y teniendo en cuenta que la operación se realizaría por el menor coste económico, parece que la idea de volver a hacerle ficha está en el aire. Aunque de momento, en Martiricos son precavidos y prefieren asegurarse, por eso el jugador se está volviendo a ejercitar para comprobar si estaría a la altura de poder ayudar a sus compañeros y de lo contrario no ser un lastre. Lo que sí está seguro es que su dorsal lleva desde el inicio de la campaña bloqueado, esperando a su posible regreso a La Rosaleda de forma oficial.

Su regreso parece ahora todavía más cerca. Nacho Pérez, tras el empate ante el Tenerife, no veía tan cercana la vuelta del delantero: "Adrián entrena individualmente, no entrenó con el grupo, no sé cómo irán los tiempos". Pues ese momento llegó, el asturiano se volvió a entrenar como uno más, por lo tanto los tiempos parecen haberse aligerado. Más aún después de haberse sometido a unas pruebas para comprobar cómo evoluciona su recuperación. Quizá sea en breve la pareja de Rubén Castro en punta y se una a Fran Sol y Chavarría en el frente ofensivo. Está claro que este Málaga necesita materializar ocasiones y quizás Adrián pueda aportar su granito de arena. Sin embargo, su aportación la campaña anterior fue de dos encuentros y cero goles, eso sí, no llegó a disputar más de 35 minutos entre ambos.