Juanfran se va sin pena ni gloria

Mañana ajetreada en las oficinas de Martiricos, donde después de haberse hecho oficial el segundo refuerzo de este mercado invernal también se cerraba la segunda baja. Juanfran Moreno dejará de vestir la camiseta blanquiazul, confirmándose así lo que era un secreto a voces. El lateral derecho no estaba entrando en las últimas convocatorias de Pepe Mel e incluso no estuvo en el encuentro amistoso ante el Winterthur. Algo que hizo sonar las alarmas, aunque estas se calmaron al verle presente en el entrenamiento a puerta abierta, luego se reavivaron al no estar presente ni en el campo ni en el banquillo ante el Tenerife. La excusa oficial fue que estaba tocado, sin embargo sonaba a cuento chino.

El madrileño de 34 años llegó con el cartel de haber sido el mejor en su puesto en la Liga de Turquía y con varias críticas a sus espaldas que pareció solventar en su presentación. Aunque no fue suficiente, ya que a lo largo de la temporada su nombre estuvo más presente por actos extradeportivos que sobre el propio césped. Además, la llegada de Julián Delmás, competencia en su posición, y la nula relación con Pepe Mel hacían presagiar el final de esta triste historia desde hace algunos días. Y eso que llegó a coincidir con el técnico madrileño en el Real Betis, donde el lateral provenía del Real Madrid Castilla, y el propio Mel lo defendió en varias ocasiones.

Sin embargo, en la previa del duelo liguero ante el Tenerife el míster blanquiazul mandó este mensaje envenenado: "Los momentos de los futbolistas lo hacen ellos solos. Ha jugado y ha dejado de jugar, el equipo gana y su compañero tienen cualidades diferentes. Aparecen otros compañeros y a mi forma de parecer lo hacen bien, toca esperar la oportunidad". 16 partidos después con la elástica blanquiazul se confirma que se marcha y parece ser que a Oviedo, siguiente rival en La Rosaleda. Lo hará de forma libre tras rescindir su vinculación con el Málaga CF, al igual que ocurrió en su llegada y en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Así lo anunció su próximo club: