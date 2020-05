Adrián cumple 32 en la vuelta al trabajo

El capitán del Málaga, Adrián González celebra hoy lunes su 32 cumpleaños y se asomó a los medios de comunicación del club para conmemorarlo con un punto de humor: “32 ya, se me está pasando el arroz. Lo celebraré en familia, en casa, tampoco podemos hacer mucho más y no podemos estar con reuniones. Ya he recibido algunos vídeos que me han hecho mucha ilusión. Hablaré con toda la gente que me quiere”.

Además, el centrocampista también habló de la situación actual de los entrenamientos: “Se nota mucho, se empieza a asemejar un poco más a lo que es un entrenamiento normal con toda la plantilla. Se pueden hacer ejercicios mucho más enfocados a la preparación de partido, ahora que tenemos cerca la competición. Vamos poco a poco y dando pasos hacia adelante. Como digo siempre, siendo escrupulosos y correctos con el protocolo, porque es importante si queremos empezar la competición”.

Por último, también expresó su parecer sobre el retorno de la competición en un plazo de poco más de dos semanas. Adrián es de los jugadores que quiere que los partidos vuelvan a celebrarse cuanto antes: “Con muchas ganas de empezar el campeonato, de volver a jugar al fútbol. Es una pena que por las circunstancias no podamos disfrutarlo con los aficionados, que son parte esencial de este deporte, pero nosotros vamos a notar el aliento de nuestra afición desde sus casas a través del televisor”.