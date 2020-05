El fútbol escala sus fases

Desde los primeros compases del estado de alarma, el fútbol peleó por ser lo más importante de las cosas menos importantes. LaLiga que preside Javier Tebas recibió el sábado la bendición del gobierno español para arrancar a partir del 8 de junio. El plazo más optimista planteado por el presidente de la patronal balompédica puede ejecutarse legalmente, ahora resta por saber cómo llegarán los equipos a una línea de salida en dicha semana. Tebas estuvo en El Partidazo de Movistar y explicó la situación. "El 8 de junio es porque cada lunes se pasa de fase. Ellos consideran que el país estará en fase 2 al completo, que es cuando ya se puede competir. Iremos hacia el fin de semana, intentamos que haya una máxima equidad con los entrenamientos, que no va a poder ser posible con todos igual, y lo que sí es seguro es que empezará el fin de semana del 12 de junio o el jueves 11 incluso, pero falta atar el tema de las fases, hacer reuniones con la Federación, CSD e ir descendiendo a los temas pendientes", explicaba Tebas.

Habrá grupos de 14 jugadores, los grupos de manera completa serán el lunes que viene, 1 de junio. Debemos seguir con máxima precaución. Hemos pasado fases muy complicadas en esta crisis de la pandemia y ahora no queremos adelantar plazos para nada", confirmaba también Tebas. El Málaga retorna hoy al trabajo y no tendrá cambios notables con respecto a su trabajo en la semana pasada en la que ya se pudieron juntar a diez jugadores sobre el terreno de juego. Las ligas profesionales (Primera y Segunda División de fútbol y la ACB) tienen sus propias fases de desescalada recogidas en el BOE del pasado 6 de mayo . Por eso, los equipos se han ejercitado con las mismas reglas con independencia de la fase de desescalada que se viviese en su provincia.

Serán el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes quienes, con LaLiga, vayan avanzado poco a poco hasta llegar a la fase de entrenamientos pre competición, que es la tercera y última que recoge el BOE. Actualmente, los equipos que participan en las tres competiciones que se contemplan como profesionales se encuentran en la segunda fase de trabajo y seguirán en esta fase hasta el fin de semana. Eso sí, como confirmó Tebas, las instituciones abren un poco sus restricciones y permitirán que puedan entrenarse sobre el césped hasta 14 jugadores, cuatro más que la semana pasada. Algo es algo.

Si la situación sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 sigue en la línea de mejora, lo más normal sería que los conjuntos entrasen en la última fase de entrenamientos, los pre competición, en la primera semana de junio, por lo que si se quiere que LaLiga arranque en el fin de semana del viernes 12 de junio, que propuso Tebas y que el Gobierno pone como posible, los equipos apenas sumarían un par de semanas de trabajo relativamente normalizado.

"Tenemos que ver qué pasa, confirmar las fases, que las fases de entrenamientos colectivos, que sean todos contra todos, pero hay que guardar las normas sanitarias. No debemos correr, sino ser cautos como hasta ahora. Estamos trabajando con Movistar y otros operadores la estrategia. Según cómo se vuelva a los entrenamientos veremos, pero nuestra ilusión es que el día 11 de junio haya un solo partido donde los equipos jueguen en exclusiva para toda España como homenaje a esa vuelta y a los difuntos. Pero eso dependerá de la vuelta a los entrenamientos. Será el 11, el 12, el 13 o el 14 incluso, ojalá día 11. Nos gustaría que fuese el derbi sevillano, el Sevilla-Betis. Si podemos acordar los entrenamientos y las fases. Hay autonomías que están en Fase 1 y otras en Fase 2, puede afectar a nuestro protocolo. El jueves 11 a las 22:00 horas sería lo ideal", decía Tebas, que recordaba que "cuando saquemos el primer partido de forma oficial comunicaremos al menos las cuatro primeras jornadas, será a principios de la semana que viene".

Acerca del calor y los horarios, Tebas dijo que "siempre nos preocupa, trabajamos con previsión. Hemos trabajado con programas informáticos. El 14 de julio en La Coruña a las 17:00 horas, qué tiempo hace. Pues hemos hecho la media histórica, así con todos los equipos de Santander y SmartBank. Si por ola de calor o subida de temperaturas, si sube de humedad, se retrasaría. Las franjas horaras serían 19:30-20:00 y 21:30-22:00 horas entre semanas. En fin de semana, 17:00, 19:30 y 21:30-22:00. Los partidos de las 17:00 serán de la cornisa cantábrica: Deportivo, Celta, Sporting, Oviedo, los vascos... Las medias de junio-julio no superan los 28 grados. Si hubiese un partido programado sería retrasados".

"No podemos hacer esas actitudes, lo de menos es la foto. Por ejemplo, ponemos en peligro 180.000 puestos de trabajo, hay que tener muchísimo cuidado, es la industria la que está en juego. En los partidos es prácticamente imposible el contagio, me preocupa esto, debemos ser ahí más cautelosos, cuando no hay control, hago un llamamiento, sigamos así, es una gran noticia del presidente del Gobierno. Es una fase que tendremos que llegar a los campeonatos y para eso queda", cerraba Tebas sobre los jugadores del Sevilla que publicaron una foto en las redes con más de 10 personas. Es en el propio BOE donde se recogen este tipo de disposiciones, también se recomienda que los conjuntos estén en régimen de concentración desde la fase en la que ahora mismo están los equipos. Sin embargo, los test y las medidas de seguridad adoptadas mantienen congelada esta recomendación que es la que menos agrada a los jugadores, contrarios en principio a vivir concentrados el tiempo que resta de competición.