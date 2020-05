Shaheen y Al-Thani arremeten contra la administración judicial

El que fuese director general del Málaga Richard Shaheen hasta la intervención judicial del club y el presidente y máximo accionista -también apartado- han mandando un comunicado a los medios a través de una agencia de comunicación para criticar las medidas adoptadas por la administración judicial y pedir algunos datos de la intervención en el club.

En el documento se explica que tanto Shaheen como Al-Thani ven innecesario el Ere que afectará, según ellos, a 50 trabajadores del equipo y señalan que existía un plan para ahorrar 9,7 millones de euros al conjunto malacitano. "Con el pago de las justas, pero innecesarias indemnizaciones a trabajadores de larga duración, se va a empobrecer al club. Mientras, el administrador sigue ignorando otras acciones de ahorro mucho más efectivas, que ya estaban en marcha cuando llegó. Este tipo de acciones dejan muy claro que las intenciones del administrador judicial, desde luego, no son las de beneficiar las finanzas del Málaga”, señala Shaheen en el comunicado.

En el escrito del gabinete de comunicación de los Al-Thani se incide en que "con una inversión superior a los 160 millones de euros y que todas las cuentas anuales del equipo han sido auditadas por prestigiosas firmas, así como por LaLiga, que ha hecho un exhaustivo seguimiento del club, validando plenamente el plan y los progresos realizados". Algo que ya se ha manifestado bastantes veces desde la parte de los cataríes.

Acciones concretas

Pero el documento también enumera una serie de puntos concretos que supondrían ingresos para el conjunto malacitano:

" Planes de relaciones comerciales con empresas internacionales y acciones en mercados emergentes como el de expansión de la marca MCF en los mercados internacionales, incluidos América del Norte, Asia, América del Sur y Oriente Medio,que conllevarían unos ingresos de 3,4 millones y que han sido paralizados por elAdministrador Judicial.

El plan para el mercado de verano que contempla la cesión o venta de algunosjugadores con gran valor en el mercado, se estima que supondrían un ahorro al club de alrededor de 7,2 millones de euros y unos ingresos de 8,6 millones de euros. Estepunto ha sido interrumpido por el Administrador Judicial. Además de haber perjudicado claramente al club con la venta innecesaria de Antoñín, uno de nuestros activos más importantes a un precio sensiblemente inferior a su valor de mercado.

Reorganización de la plantilla y los servicios de La Academia para reducir su presupuesto y mejorar el programa. Una medida planteada para realizarla entre marzoy junio de 2020, y que supondría un ahorro de 0,9 millones de euros. Está interrumpida por el Administrador Judicial.

El litigio del ex jugador Jony y Lazio FC, que conllevaría un ingreso de 12 millones deeuros para el Club y, no obstante, se encuentra sin avances conocidos desde hace 3meses, por lo que “asumimos que el proceso ha sido intencionadamente interrumpido”.

La venta al Sporting de Braga del jugador Ricardo Horta, cuya representación judicial es necesaria, y conllevaría un gran beneficio para el Club. “Esta negociación sigue sin resultado tangible, por lo que entendemos que también ha sido intencionadamente ignorada y aparcada por el administrador”, ha apuntado Shaheen.

La Fase 1 del Proyecto de construcción de campos de fútbol para la academia delMálaga CF, previstos para abril de este año y que el administrador ha paradocompletamente, incluso teniendo el presupuesto asignado para ello.

Por último, la posible organización del torneo de la Copa de la Reina que se estima que podría suponer unos ingresos netos de 400.000 euros para el Málaga CF."

Reclamaciones

Por último, Shaheen apunta que la intervención judicial es “totalmente irresponsable e imprudente” dice que se realiza una “administración desleal” y el escrito expone que "los activos líquidos del club eran positivos cuando llegó el administrador judicial, y es necesario conocer cuál es la situación financiera actual".

"Se ha solicitado ante el Tribunal que se ordene al administrador la emisión de un informe detallado de las cuentas del Málaga CF; la elaboración de un plan de viabilidaddetallado, ya que el actual no contempla los gastos ni los pagos futuros, ni incluye las medidas de contención de costos; y que proporcione una garantía suficiente puesto que el actual seguro de responsabilidad civil no cubre el 15% del presupuesto de los gastos del club”, dice la nota antes de concluir con un último alegato literal de Shaheen: "La gestión de un club de fútbol es un negocio muy complejo y el perfil profesional de un administrador judicial no posee la capacidad ni la formación adecuada para estar al frente de la gestión ya que no conoce las necesidades que requiere un equipo de fútbol a nivel financiero, deportivo, de marketing, etc. Que esté al frente de un club como el Málaga CF la figura de un administrador judicial durante un extenso periodo de tiempo es no solo irregular, sino también totalmente temerario”.