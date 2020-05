Iván González se retira del fútbol por problemas físicos

El central malagueño formado en las categorías inferiores del Torremolinos y el Málaga, Iván González, ha anunciado que deja el fútbol a los 32 años de edad por problemas físicos. González ha estado en el Recreativo de Huelva en las dos últimas temporadas y se asomó al primer equipo del Málaga en las temporadas 2009-10 y 10-11 desde donde se marchó al filial del Real Madrid. La temporada pasada fue clave en el Recreativo jugando todos los encuentros aunque su último partido con el Decano fue en la eliminatoria de ascenso a Segunda contra el Fuenlabrada. Desde entonces, los problemas físicos le han impedido jugar.

El defensa ha escrito una emotiva carta al fútbol en sus redes sociales: "Hoy es un día muy triste para mi,uno de esos días que jamás pensé que llegaría. Después de más de media vida amándote tengo que decirte Adiós. Mis problemas físicos dijeron, ¡Basta! Estos últimos tres años no han sido fáciles, frustraciones, incertidumbre, sueños rotos y sobre todo mucho dolor. El año pasado te pude disfrutar muchísimo, algo que jamás podré olvidar ya que se volvieron a encontrar sentimientos e ilusiones que perdurarán siempre en mi corazón.Soy muy afortunado,todos mis sueños se hicieron realidad,desde jugar en escenarios increíbles, jugar contra mis ídolos, compartir y disfrutar de cientos de compañeros y muchos de ellos, amigos. Gracias a todos los clubes que confiaron en mi y me formaron como jugador y persona: Torremolinos, Málaga CF, Real Madrid, Aue, Targu Mures, Alcorcón, Wisla Krakow y Recreativo de Huelva.Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, físios, doctores, utilleros, gente de club y sobre todo a vosotros, aficionados, gracias por tanto. Eternamente Agradecido. Gracias Antonio Orosa y Juan Ramón López Muñiz por haber confiado plenamente en mi, tanto mi familia como yo os estaremos siempre sumamente agradecidos.Mamá y papá, Gracias por apoyarme y darme la oportunidad de vivir mi sueño. Os quiero. Gracias familia, mis niñas, hermanos, Jony, cuñado,suegra,amigos, mis agentes y amigos de MRH,pero sobre todo a ti, cariño. Hemos luchado juntos, compartiendo mil aventuras y siendo muy felices haya donde hemos estado. Os quiero.Te voy a echar mucho de menos, desde los momentos más bonitos a los días más tristes,pero me voy con la convicción que lo di todo por ti. Ahora empieza otra vida, junto a los míos, mi mujer y Tayson, espero y deseo ser igual de feliz que, antes de conocerte. Muchas gracias y hasta siempre. Para lograr grandes cosas, debemos no sólo actuar, sino también soñar".